(PL)- Trong các dữ liệu được lưu trữ trên smartphone, có lẽ danh bạ là cái quan trọng nhất. Việc mất danh bạ đôi khi còn tệ hại hơn cả mất điện thoại hoặc tiền bạc.

Để hạn chế tối đa vấn đề này, bạn hãy cài đặt ứng dụng Super Backup: SMS & Contacts (SB) (download: https://goo.gl/3JXfV ) . So với trình quản lý danh bạ mặc định trên smartphone thì ứng dụng SB tỏ ra vượt trội hơn nhiều.

Để sao lưu danh bạ, bạn hãy chọn Contacts > Backup, đặt tên cho file sao lưu rồi nhấn OK để bắt đầu. Mặc định tập tin này sẽ có định dạng .vcf, do đó bạn hoàn toàn có thể mang qua các thiết bị khác để phục hồi dễ dàng. Tùy chọn View Backups cho phép người dùng có thể xem lại nội dung file sao lưu. Nếu muốn phục hồi lại mọi thứ, bạn chỉ cần chọn Restore, lựa file cần sử dụng rồi nhấn OK. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn lưu danh bạ trên đám mây là Google Drive.





Một ứng dụng danh bạ khác khá hay là CM Backup (https://goo.gl/cgyFFr). Sau khi hoàn tất, bạn hãy đăng ký cho mình một tài khoản miễn phí 5GB. Theo đó, bạn có thể lưu trữ được 3.663 bức ảnh có độ phân giải HD, 400 triệu tin nhắn SMS và 1 tỉ số điện thoại trong danh bạ. Giao diện của CM Backup khá đơn giản, hỗ trợ người dùng sao lưu Contacts (danh bạ), SMS, Call logs…

Chẳng hạn như để sao lưu danh bạ, bạn hãy vào phần Contacts, lựa chọn các số điện thoại cần sao lưu rồi nhấn Confirm để xác nhận. Sau đó quay lại giao diện chính và nhấn Backup, quá trình sao lưu tương đối nhanh. Nếu chẳng may gặp sự cố, mất điện thoại hay đổi điện thoại mới, bạn chỉ cần cài đặt lại ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng rồi tiêns hành phục hồi.

MINH HOÀNG