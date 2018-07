(PLO)- Mới đây, hãng Dell đã kết hợp với Marvel Studios ra mắt G Series - dòng laptop gaming trong bộ phim bom tấn Ant-man and The Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong).

Với mong muốn tiếp cận và truyền cảm hứng đến người dùng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam trong chương trình giáo dục STEM, Dell G Series xuất hiện trong phim với vai trò là “trợ thủ” đắc lực cho “siêu anh hùng”. Cùng diện mạo và hiệu năng mới, hình ảnh của G Series trong phim thể hiện sức mạnh và vai trò của công nghệ đối với cuộc sống con người.





Dòng Dell Precision đang đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất phim, cho phép người dùng chỉnh sửa và sáng tạo phương thức làm phim mới. Tại những studio ở Vancouver, hơn 300 máy trạm Dell Precision được sử dụng để tạo ra những hiệu ứng, kỹ xảo trong phim.

Hình ảnh xe chạy bằng nhiên liệu adrenaline qua San Francisco, giây phút Người Kiến và Chiến Binh Ong thu nhỏ lại, hay cảnh Ghost xuất hiện và biến mất qua bức tường đều được thực hiện từ những sản phẩm Dell (máy trạm Dell Precision 7910, máy chủ Dell EMC PowerEdge R630 và MD3460 RAIDs, máy chủ Dell EMC PowerEdge M1000e và hàng trăm màn hình Dell).

Bên cạnh phim điện ảnh, Marvel cũng cho ra mắt bộ truyện tranh Ant-man and The Wasp được phát hành trên trang marvel.com/dell, bản in sẽ được phát hành thành bộ sưu tập và xuất bản tại các nước Mỹ, Úc, New Zealand, Anh, Ấn Độ và Brazil.

G Series sẽ được bán tại thị trường Việt Nam với hai sản phẩm G7 và G3. G7 có nhiều phiên bản cấu hình, trong đó phiên bản cấu hình thấp nhất, Intel Core i5-8300HQ, bộ nhớ 8 GB DDR4, 128 GB SSD và card rời GeForce GTX 1050Ti 4 GB GDDR5 có giá tham khảo là 25,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT); phiên bản cấu hình cao nhất, Intel Core i7-8750H 16 GB DDR4, 256 GB SSD và card rời GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5 Max-Q Design có giá tham khảo là 41,29 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Ngoài ra, G7 còn có các phiên bản cấu hình khác có giá tham khảo từ 29,69 triệu đồng đến 39,29 triệu đồng (đã bao gồm VAT).





G3 được bán tại thị trường Việt Nam với cấu hình Intel Core i5-8300H, bộ nhớ 8 GB DDR4, ổ cứng SSD 256 GB, màn hình 15,6 inch FHD (1920x1080) IPS và card rời Graphics Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB GDDR5, giá tham khảo là 22,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT).







TIỂU MINH