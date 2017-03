(PL)- Người nghiện game Pokémon Go đang đứng trước nhiều hiểm họa sát thân, thậm chí có thể vào tù.

Game di động đã qua xa lắm rồi cái thời hiền như game rắn Snake hay chỉ cần nhanh tay lẹ mắt như game xếp gạch Tetris. Dường như giờ đây đang là thời của những cơn sốt ảo trên game. Ngôi vị “trùm của các trùm” cho tới lúc này phải trao cho game di động Pokémon Go do hãng lập trình Mỹ Niantic phát triển và Công ty Nhật Bản Pokémon phát hành và đã tạo ra cơn sốt không tưởng.

Những “cơn nghiện” thế hệ mới

Mặt phải là doanh thu cho nhà phát hành nhưng cơn sốt cuồng đi bắt Pokémon cũng gây nên nhiều hệ lụy khủng khiếp. Chỉ ít lâu sau khi game này được phát hành đầu tiên ở Úc, cảnh sát nước này đã phải cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ cao hơn do người lái xe và người đi bộ mải mê săn tìm Pokémon. Nhiều địa phương khác cũng đã cảnh báo về tình trạng những người săn Pokémon gây rối trật tự và an toàn giao thông. Không chỉ vừa lái xe vừa săn bắt Pokémon mà người chạy xe có thể dừng xe bất tử khi phát hiện có con thú ảo muốn tóm. Tình trạng người đi đường mải mê nhìn vào màn hình di động để tìm bắt Pokémon, phớt lờ các khách bộ hành khác hay xe cộ xảy ra thường xuyên.

Trật tự dẫn tới an toàn ở những nơi công cộng (công viên, nơi mua bán, thắng cảnh,...) bị đe dọa do quá đông người chơi Pokémon Go dồn đến tìm săn thú ảo. Truyền thông thế giới tràn ngập tin tức về những người cuồng Pokémon. Không ít người săn tìm Pokémon bất chấp nguy hiểm cho mình và người khác. Như ở Syria, đất nước lâu nay chìm trong chiến tranh khốc liệt, có Đông Ghouta là một nơi chiến sự diễn ra bất kể ngày đêm và bom đạn được dội xuống khắp khu vực. Vậy mà gần đây có những bạn trẻ đã đi vào khu vực nguy hiểm cao này để săn tìm Pokémon trong những đống đổ nát vì bom đạn chiến tranh.

Đã xảy ra không ít trường hợp người chơi vi phạm pháp luật vì quá mê săn bắt Pokémon, như xâm nhập những nơi cấm (chẳng hạn khu quân sự, cơ quan nhà nước,…) hay những chốn riêng tư (nhà riêng, đất riêng,…). Giới chuyên môn cũng cảnh báo khả năng bọn xấu có thể xâm nhập, điều khiển thiết bị đang chơi game làm công cụ cho chúng. Ngày càng có thêm nhiều cơ quan, công ty cấm chơi Pokémon ở nơi làm việc để tránh tình trạng nhân viên xao lãng công việc. Nhiều nước đã cấm các thành viên quân đội, cảnh sát chơi Pokémon Go, đặc biệt là khi thi hành công vụ hay ở nơi làm việc, đóng quân.





Nhà Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh dựng biển cấm chơi Pokémon Go. Ảnh: INTERNET

Ngay từ khi Pokémon Go chưa được phát hành ở nước mình, Iran đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm tiệt trò chơi này với lý do an ninh. Số lượng nước Hồi giáo Ả Rập cấm Pokémon Go đang tăng lên. Nhiều nước không cấm nhưng đã đưa ra những quy định để kiểm soát và hạn chế chơi game này. Chỉ vài ngày sau khi game phát hành, Nhật đã cấm chơi Pokémon Go tại Izumo-taisha, một trong những đền thờ thần đạo cổ nhất nước này. Mới đây, nhà Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh (Campuchia) đã cho dựng biển cấm chơi Pokémon Go.

Gamer Việt chẳng kém khoản gây hại

Pokémon Go đã chính thức được phát hành ở Việt Nam ngày 5-8-2016 cùng với các nước Đông Nam Á khác. Chỉ trong vòng một tuần đầu có mặt chính thức ở Việt Nam, Pokémon Go đã nhanh chóng tạo thành những cơn sốt và lập tức gây ra những chuyện hỉ nộ ái ố.

Một anh bạn làm ở một tờ báo của ngành pháp luật lo ngại liệu rồi Pokémon Go với hình thức mua hàng trong ứng dụng (in-app purchases, IAP) có dẫn tới cảnh cày game, bỏ công ăn việc làm, xao lãng học hành, thậm chí đổ đốn tới tán gia bại sản như cái thời game online Võ lâm truyền kỳ trước đây? Như đã nói ở trên, có điều gì tệ hại mà không có thể xảy ra với cách sống của không ít người Việt ngày nay.

Ngoài hàng tá thứ tai hại mà dân nghiện Pokémon Go trong nước vấp phải, có lẽ nóng nhất gần đây là tình trạng người chơi Pokémon Go “phá rối” bản đồ số Google Maps. Sáng 10-8-2016, từ Hà Nội, bạn Lê Bách, Trưởng nhóm cộng đồng Google Map Maker Việt Nam, viết một tâm thư trên trang Facebook Google Map Maker Vietnam, kêu gọi “các cơ quan báo chí, các tổ chức cùng các hội nhóm hãy làm điều gì đó nhằm bảo vệ nguồn dữ liệu bản đồ Việt Nam trên Google Maps mà người dùng trong mấy ngày qua đã tìm cách chỉnh sửa thông qua công cụ Map Maker của Google”.

Pokémon Go là một trò chơi công nghệ tiên tiến thú vị. Nếu được chơi đúng đắn, nó sẽ đem lại nhiều niềm vui và cả bổ ích cho cộng đồng. Thực tế là có vô số cách để chơi Pokémon Go hấp dẫn hơn. Nguyên tắc chung là chơi cho vui mình nhưng đừng gây phiền phức cho người khác, chơi để giải trí lành mạnh chứ không phải để làm hại mình và cộng đồng.

Doanh thu khủng khiếp Chỉ tính ở Mỹ, trong vòng năm ngày đầu phát hành, Pokémon Go đã có khoảng 7,5 triệu người download và đem lại cho nhà phát hành mỗi ngày khoảng 1,6 triệu USD doanh thu từ khoản bán các vật phẩm và tính năng nâng cấp trong game. Theo trang TechCrunch, chỉ trong tháng phát hành đầu tiên trên thế giới, Pokémon Go đã vượt qua mức doanh thu 200 triệu USD.

PHẠM HỒNG PHƯỚC