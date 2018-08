Hộp sản phẩm tương đối đơn giản với tông màu xanh dương chủ đạo, bên trong sẽ có một chiếc điện thoại Nokia 6.1 Plus và các phụ kiện đi kèm (dây cáp, củ sạc, tai nghe, cây chọt SIM và sách hướng dẫn sử dụng).



Hộp sản phẩm có thiết kế tương đối đơn giản. Ảnh: TIỂU MINH

1. Thiết kế và màn hình

Hầu hết các dòng điện thoại Nokia được giới thiệu trong năm nay đều có thiết kế gần như tương tự nhau, và Nokia 6.1 Plus (X6) cũng không ngoại lệ. Máy sử dụng khung nhôm nguyên khối với mặt lưng bằng kính, cảm biến vân tay được đặt ở mặt sau bên dưới cụm camera.



Mặt lưng bằng kính cho cảm giác sang trọng, tuy nhiên sẽ dễ bám vân tay. Ảnh: TIỂU MINH

Xét về phần cứng, máy được trang bị màn hình LCD 5,8 inch Full HD+ (tỉ lệ khung hình 19:9), vi xử lý Qualcomm Snapdragon 636, RAM 4/6 GB, bộ nhớ trong 32/64 GB (hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ), kết nối Bluetooth 5.0 cùng viên pin có dung lượng 3.060 mAh (sạc nhanh). Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy có thể sạc được 50% trong vòng 30 phút.



Với cấu hình này, máy có thể đạt khoảng 115.000 điểm AnTuTu. Ảnh: TIỂU MINH

2. Phần mềm và các tính năng đặc biệt

Nokia 6.1 Plus sử dụng Android One, do đó, nhiều khả năng sẽ được nâng cấp lên Android 9.0 Pie trong thời gian tới. Android One vẫn là hệ điều hành Android, nhưng không chứa bất kì ứng dụng rác nào. Nó chỉ được tích hợp sẵn các ứng dụng cơ bản của Google như Maps hay YouTube, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật hàng tháng thường xuyên hơn.





3. Camera

Nokia 6.1 Plus được trang bị cụm camera kép ở phía sau với độ phân giải 16 MP (khẩu độ f/2.0) và 5 MP (khẩu độ f/2.2). Ứng dụng camera trên máy cũng được tích hợp khá nhiều tính năng thú vị, tự động phát hiện đối tượng và cải thiện hình ảnh, gắn nhãn… bằng AI (trí tuệ nhân tạo).





Trong quá trình livestream, bạn có thể sử dụng tính năng Dual-Sight và chế độ #Bothie để chia sẻ hình ảnh trên camera trước và sau lên Facebook, YouTube…





Nokia 6.1 plus chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 26-8 với ba phiên bản màu sắc: Xanh bóng, đen bóng và trắng bóng với giá 6,59 triệu.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết.





TIỂU MINH