(PL)- Nhiều người vô tư sử dụng điện thoại khi lái xe, thế nhưng thao tác này thực tế còn nguy hiểm không kém việc đã uống bia rượu mà lái xe.

Đi xe trên những con đường nội ô hay ngoại thành, bạn thường thấy những tấm bảng tuyên truyền an toàn giao thông như “Đã uống bia rượu thì không lái xe”. Tôi nghĩ bụng biết đâu chừng mai kia mốt nọ sẽ xuất hiện bên cạnh đó những tấm bảng ghi “Gọi điện thoại thì không lái xe”.

Điện thoại và bia rượu cái nào tác hại hơn?

Thiệt ra cả hai “món” trên đều có thể gây ảnh hưởng tới sự tập trung của người đang lái xe. Rượu bia thì miễn bàn vì quá nhiều bằng chứng nhãn tiền. Còn điện thoại di động (ĐTDĐ), bao gồm cả điện thoại cơ bản (feature phone) lẫn điện thoại thông minh (smartphone) cũng tác hại không kém. Liệu bạn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào tay lái khi vừa lái xe vừa tám trên điện thoại (kể cả xài tai nghe Bluetooth cũng vậy, dù đỡ hơn là tay thoại, tay lái) hay nhắn tin trên điện thoại? Thậm chí nói cho các thần dân di động nghe mà không sợ bị nổi quạu là ĐTDĐ còn có tiềm năng gây hại sâu rộng hơn cả rượu bia kìa. Bởi đâu phải ai cũng uống rượu bia, đặc biệt là giới nữ trong khi ngày nay hiếm có ai không xài ĐTDĐ.

Trang tin Digital Trends (5-6-2015) đưa tin: Cô nàng 23 tuổi Mitzi Nelson vừa bị quan tòa Stewart McDonald ở TP St. Johns (bang Michigan, Mỹ) phán quyết cấm sở hữu hay xài ĐTDĐ trong thời gian hai năm. Đây là một hình phạt bổ sung cho bản án bị ngồi tù ở mức tối thiểu là 90 ngày và làm 150 giờ lao động công ích mà Mitzi phải chịu cho vụ TNGT mà cô gây ra giết chết một người chạy xe đạp hồi tháng 9-2014.

Lúc đó nạn nhân nữ 35 tuổi Jill Byelich đang chạy xe đạp ở bên phải đường, có đội nón bảo hiểm và mặc áo khoác có phản quang. Mitzi đã lạc tay lái tông vào nạn nhân do bị mất tập trung trong khi cô ta đang sử dụng ĐTDĐ.

Chưa hết, Mitzi còn phải nộp phạt 1.500 USD và bồi thường cho gia đình nạn nhân 15.600 USD. Cô cũng đã bị bang Michigan treo giấy phép lái xe đúng một năm. Ngoài ra, cô còn phải phát biểu công khai về những mối nguy hiểm do lái xe mà thiếu tập trung tại 20 lớp dạy lái xe.

Vụ án Mitzi chỉ là một trong những trường hợp mới nhất của những vụ TNGT có liên quan tới việc vừa lái xe vừa xài ĐTDĐ.

Dùng điện thoại khi lái xe tác hại chẳng thua gì “ma men”. Ảnh: INTERNET

Từ cảnh báo thành lệnh cấm

Ngày càng có thêm nhiều bang ở Mỹ ban hành lệnh cấm sử dụng thiết bị di động trong khi đang lái xe với những mức phạt nặng nề. Còn nhớ ngày 1-10-2013, khi đang ở miền Đông Bắc nước Mỹ, tôi đã chứng kiến cảnh bang Maryland cho chạy trên các bảng báo quang học dọc các high-way thông báo kể từ ngày đó bang bắt đầu xử phạt người xài di động trong khi lái xe. Điều này không làm hài lòng giới trẻ, những người quen sử dụng bản đồ dẫn đường bằng smartphone chứ không khoái những thiết bị GPS gắn trên xe. CSGT cũng gặp khó khăn khi có những người vi phạm cãi là mình chỉ ngó bản đồ trên smartphone thôi. Nhưng thật ra hành vi cần phải xử phạt chính là “chia trí khi lái xe” hay “không tập trung khi cầm lái” (distracted driving). Ông David Scribner, người ngồi ghế dân biểu bang Connecticut (Mỹ) liên tiếp tám nhiệm kỳ, viết trên website của mình rằng: Hành vi không tập trung khi lái xe “hoàn toàn có thể ngăn ngừa được và trong nhiều cách thậm chí nó còn nguy hiểm hơn là hành vi lái xe khi say rượu”. Năm 2012, một người đang đi bộ tại TP Norwalk đã bị tông chết bởi một nữ sinh trung học vừa lái xe vừa lướt web trên smartphone.

Bang Connecticut bắt đầu áp dụng Luật Công cộng số 13-271 từ 1-7-2013 sau nhiều năm cảnh sát than phiền rằng người lái xe vẫn phớt tỉnh trước những khuyến cáo bằng lời nói hay in ra kêu gọi tập trung khi lái xe. Luật này cấm người đang điều khiển xe trên đường mà sử dụng các thiết bị di động cầm tay. Mức phạt là 150 USD (lần đầu), 300 USD (lần thứ hai) và 500 USD (lần thứ ba). Tất cả vụ vi phạm này đều được lưu vào hồ sơ cá nhân của người vi phạm và bị trừ điểm an toàn. Đây chính là điều mà dân Mỹ sợ nhất vì mất điểm an toàn có nghĩa là tiền đóng bảo hiểm tăng lên và khi bị trừ hết điểm sẽ bị tước giấy phép lái xe. Ông John Troxell, cảnh sát trưởng thị trấn Weston (bang Connecticut), chia sẻ: Khi lái xe, ông chuyển điện thoại sang chế độ rung và để vào hộp để bao tay. Nếu cần trả lời một cuộc gọi nào, ông tấp xe vào lề và dừng lại.

Bất luận thế nào, an toàn cho người trên xe và trên đường vẫn là quan trọng tối thượng. Vậy nên “đã xài “dế” thì không lái xe”.

Sử dụng smartphone khi lái xe dễ mang họa Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 30, khoản 3, điểm c quy định: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe máy không được sử dụng ô, ĐTDĐ, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định mức phạt sau: Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện), các loại xe tương tự xe mô tô và xe gắn máy có hành vi sử dụng ô, ĐTDĐ, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; người ngồi trên xe sử dụng ô.

PHẠM HỒNG PHƯỚC