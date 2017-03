(PLO) - iPhone 6 đang gây sự phấn khích lớn tại nhiều nước, nhiều người đã xếp hàng để chờ mua sản phẩm này.



Một khách hàng chờ mua Iphone 6 tại Nhật. Ảnh: internet



Chiếc iPhone thế hệ mới của Apple phải đến 0 giờ tối 10-9 (theo giờ Việt Nam) mới được chính thức trình làng và nhiều khả năng sẽ phải đến ngày 19-9 hoặc sớm nhất là sau đó một tuần mới được bán ra thị trường. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản nhiều người đến xếp hàng và chờ sẵn tại các cửa hàng của Apple Store để có cơ hội trở thành người đầu tiên sở hữu chiếc smartphone này.

Trong khi chiếc iPhone 6 vẫn chưa ra mắt, những khách hàng thân thiết nhất của Apple đã bắt đầu xếp hàng trước cửa Apple Store Fifth Avenue, tại thành phố New York từ nhiều ngày qua. Nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghệ cao Dan Benton đã đăng một tweet vào hôm 3-9 kèm bức ảnh cho thấy iFan đã chuẩn bị đồ đạc trước cửa hàng khổng lồ của Apple tại thành phố New York.

Một nhân viên của Apple Store cũng xác nhận với Business Insider rằng thật sự đã bắt đầu có người xếp hàng ở bên ngoài cửa hàng."Họ đã xuất hiện bên ngoài, thậm chí ngay cả khi họ không biết về thứ mình đang chờ đợi", nhân viên này cho biết. Nếu iPhone 6 được giới thiệu thì phải sau 10 ngày kể từ thời điểm đó, sản phẩm mới chính thức bán ra thị trường.

Tại Nhật Bản, iPhone vẫn được xem là ông vua trong việc khiến người dùng Nhật sẵn sàng xếp hàng trước nhiều ngày để chờ đợi. Hai ngày trước khi iPhone 6 dự kiến ra mắt, thời điểm bán ra chưa được xác nhận, đã có 6 khách hàng xếp hàng trước Apple Store tại Ginza, Tokyo.

Bên cạnh những người xếp hàng vì mục đích kinh doanh, cũng có không ít người thực sự yêu thích Apple và iPhone đứng xếp hàng nhiều ngày để được trở thành một trong những người sở hữu chiếc iPhone 6 sớm nhất. Họ sống qua ngày trong những chiếc túi ngủ và ngồi trên ghế suốt ngày chỉ để chờ thời gian trôi qua và đến ngày iPhone mới chính thức được bán ra.

Theo kênh truyền hình CNBC, một cặp đôi ở Mỹ đã chi tới 1.250 USD để thuê người... xếp hàng hộ chờ ra mắt iPhone 6. Trước đây, kỉ lục về mức giá xếp hàng hộ ở Apple Store là 7.000 USD và mức giá đó có thể sẽ bị phá bỏ bởi iPhone 6. Phần lớn những người giàu có đều không muốn xếp hàng nhưng thay vào đó chi tiền thuê người nghèo để mua sản phẩm hộ họ.

Những hàng dài chờ đợi trước các cửa hàng của Apple mỗi dịp iPhone mới sắp được bán ra từ lâu đã được xem là một nét truyền thống của Apple và những ai yêu thích chiếc smartphone của hãng.

Tại Việt Nam, dù không có cảnh sếp hàng nhưng dường như số lượng người muốn sở hữu iPhone 6 không phải là ít. Tại một hệ thống siêu thị lớn, số lượng khách hàng đăng ký mua mẫu iPhone 6 trên website được thông báo lên tới hơn 12.000 người và chương trình buộc phải tạm dừng vì quá đông.

Tâm Bảo tổng hợp