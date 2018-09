Theo đó Viettel đầu tư trang thiết bị gồm Ống nghe tim điện tử, Máy đo bão hoà oxy, cùng với hệ thống phần mềm quản lý trị giá gần 1, 6 tỷ đồng cho gần 30 cơ sở y tế tại An Giang.

Dự án được triển khai sẽ giúp các cơ sở sản khoa trên địa bàn tỉnh An Giang có thể hội chẩn nhanh chóng với các bác sỹ tim mạch của Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Tim mạch An Giang, từ đó phát hiện bệnh tim bẩm sinh kịp thời và có phác đồ điều trị sớm cho các trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Dự kiến, hơn 30.000 trẻ ra đời trong năm 2018-2019 được hưởng lợi từ dự án này. Đối với các trẻ phát hiện bệnh, nếu gia đình khó khăn sẽ được chương trình Trái tim cho em tài trợ kinh phí phẫu thuật/ can thiệp miễn phí.







Trước đó, để tầm soát bệnh tim, trong suốt 10 năm, chương trình Trái tim cho em đã tiến hành khám sàng lọc cho hơn 100.000 trẻ em tại hơn 45 tỉnh thành trên cả nước. Việc ứng dụng công nghệ vào phát hiện bệnh tìm sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, công sức của đội ngũ y bác sĩ, các nhà tài trợ, đồng thời hỗ trợ điều kiện tốt nhất để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.



Với sự đầu tư của Viettel, cùng với sự hỗ trợ của Sở y tế An Giang, Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và chương trình “Trái tim cho em” tin rằng dự án sẽ được thử nghiệm thành công tại An Giang và sớm được nhân rộng mô hình ra cả nước qua đó góp phần sàng lọc và phát hiện kịp thời bệnh Tim bẩm sinh ở trẻ em giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho trẻ.

