Động thái của Vietcombank nhằm khuyến cáo người dùng nâng cấp hệ điều hành và trình duyệt máy tính để hạn chế lừa đảo trực tuyến (giả mạo trang web ngân hàng, phần mềm độc hại…).



Cụ thể, việc sử dụng các phiên bản trình duyệt và hệ điều hành cũ (không còn được Microsoft hỗ trợ) sẽ khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị virus tấn công, nhiễm phần mềm gián điệp, mã độc… Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân trên máy tính hoặc thông tin tài khoản khi thực hiện giao dịch trực tuyến có thể bị đánh cắp.





Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dùng, Vietcombank sẽ ngừng cung ứng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (VCB-iB@nking) từ ngày 30-6-2018 trên các máy tính sử dụng hệ điều hành và trình duyệt đời cũ, cụ thể như sau:



- Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Ngân hàng trực tuyến đối với các máy tính đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer - IE (mọi phiên bản) trên hệ điều hành Windows XP hoặc trình duyệt IE 7 trở về trước trên hệ điều hành Windows 7, 8 và 8.1. Để có thể tiếp tục sử dụng, bạn cần nâng cấp trình duyệt IE lên phiên bản 11 hoặc chuyển sang sử dụng các trình duyệt khác như Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome… phiên bản mới nhất và/hoặc nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn (Windows 7, 8 hoặc 10) để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.





- Đối với các máy tính đang cài đặt trình duyệt IE 8, 9, 10 trên hệ điều hành Windows 7, 8, để tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn cần kích hoạt giao thức bảo mật TLS (Transport layer security) phiên bản 1.1 và 1.2 nhằm bảo mật thông tin dữ liệu trên máy tính khi truy cập website.

Để kích hoạt, bạn hãy mở trình duyệt IE, bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải hoặc chọn menu Tools > Internet Options, tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang thẻ Advanced, kéo xuống bên dưới và đánh dấu vào các ô Use TLS 1.1, Use TLS 1.2, bỏ chọn Use TLS 2.0 và 3.0, nhấn Apply > OK để lưu lại.





Bên cạnh những cách kể trên, người dùng cũng nên áp dụng thêm một số biện pháp bảo mật sau đây để đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến:



- Luôn sử dụng hệ điều hành và trình duyệt phiên bản mới nhất để thực hiện các giao dịch trực tuyến.



- Thường xuyên cập nhật dữ liệu phần mềm chống virus, chương trình vá lỗi và bảo mật tương ứng với từng trình duyệt và hệ điều hành.



- Cảnh giác hơn với những tin nhắn lừa đảo thông báo trúng thưởng qua SMS, Facebook, điện thoại… Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay địa chỉ email cho người khác.



- Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, hãy để ý đến liên kết trang xem có đúng hay chưa, thường thì các trang web của ngân hàng sẽ sử dụng giao thức bảo mật HTTPS nên ở phần đầu địa chỉ sẽ có biểu tượng ổ khóa màu xanh lá, nghĩa là an toàn.



- Sử dụng giải pháp bảo mật mạnh mẽ cho máy tính, smartphone và bảo đảm rằng mọi thứ luôn được cập nhật.



- Không nên jailbreak hoặc root smartphone để tránh bị dính phần mềm độc hại.



- Không đăng nhập vào các trang web đáng ngờ, bạn hãy để ý kỹ địa chỉ trang web trước khi tiến hành nhập thông tin.



- Dùng tay che lại khi nhập mật khẩu thẻ.



- Hãy sử dụng các máy ATM ngay tại ngân hàng.



- Thông báo cho ngân hàng khi thấy những giao dịch đáng ngờ.

TIỂU MINH