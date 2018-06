(PLO) - Theo các số liệu của khảo sát toàn ngành của TopDev, xu hướng AI (trí tuệ nhân tạo), machine learning, Big Data, IOT và Blockchain, sẽ là những công nghệ mang tầm ảnh hướng quyết định đến hướng đi của ngành IT Việt Nam trong năm 2018.



“Cho đến nay, chúng ta chỉ thấy được 5% những gì AI có thể làm”

Yann LeCun, Director of research, Facebook phát biếu.

Theo báo cáo của CB Insights năm 2012-1017 cho thấy, AI đã vượt lên hẳn Bigdata và tăng trưởng mạnh nhất trong thời gian 2016 - 2017, đây cũng được xem là thời điểm các công ty công nghệ hàng đầu thế giới quyết định đầu tư những con số khủng vào AI cho việc phát triển doanh nghiệp, điển hình như:



Samsung Electronics chi trả hơn 1 tỉ USD cho việc thâu tóm các công ty nghiên cứu AI như Viv Labs là một điển hình; Hay việc Microsoft bỏ ra 12 tỉ USD vào nghiên cứu và phát triển (R&D), cao hơn 1/3 so với Google và đặt cược vào việc mua lại Maluuba, một công ty khởi nghiệp (startup) chuyên về AI. Hãng xe Ford cũng không thua kém khi quyết định đầu tư hơn 1 tỉ USD cho vận hành AI; Intel - Hãng chuyên sản xuất chip của Mỹ, vừa bỏ ra số tiền khổng lồ 15,3 tỉ USD để mua lại công ty công nghệ xe không người lái tên MobilEye của Israel.



Biểu đồ xu hướng đa phương tiện năm 2012-2017





Các động thái mạnh mẽ của những ông lớn cho thấy AI sẽ tạo ra những bước đi vững mạnh trong việc phát triển doanh nghiệp.

Việt Nam sẽ không nằm ngoài cuộc chơi!



Trong năm 2018, trí tuệ nhân tạo được dự báo vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý và đây là các xu hướng tiếp theo mà doanh nghiệp buộc phải nắm bắt như Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ việc viết tin tức, thu thập dữ liệu khách hàng ngoại tuyến, trợ lý ảo (Virtual Assistant) và Machine Learning.



Tiếp cận những xu hướng mới nhất, doanh nghiệp Việt luôn tìm tòi và phát triển trí tuệ nhân tạo “made in Viet Nam” góp phần đưa tầm sáng tạo của người Việt ra ngoài thế giới. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn đón nhận những dự án AI mới lạ, hấp dẫn từ các Tech - Startup tạo được một luồng gió mới cho toàn ngành công nghệ nói chung.



Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý về ứng dụng AI trong thời gian qua của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế:



- Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc (Anti Malware) của Bkav, cho biết riêng trong năm 2017 thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 12.300 tỷ đồng. Sau đó tập đoàn công nghệ Bkav đã chính thức tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào phần mềm diệt virus Bkav 2018 thúc đẩy việc phát hiện và diệt các mã độc sớm hơn trước, qua đó có thể bảo vệ dữ liệu và tài khoản tốt hơn.



- Cuối tháng 5-2018, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng trong việc đếm xe, phân tích mật độ giao thông, dự báo đông xe, tắc đường, phục vụ tối ưu hoá điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Cộng Hoà - Trường Chinh (TP.HCM).



- Giáo sư Bạch Hưng Khang đã lãnh đạo một tập thể các nhà khoa học nghiên cứu giải quyết bài toán tự động nhận dạng chữ tiếng Việt (Vietnamese Optical Character Recognition). Nhóm đã tạo ra phần mềm VnDOCR là phần mềm số một tại thị trường Việt Nam cho việc nhận dạng chữ Việt từ các văn bản in.



- Anh Francis Tuấn Anh, SR Tech Evangelist Microsoft Vietnam, cùng Đại học Y dược Huế đã nghiên cứu và triển khai thành công Bacsi24×7 vào năm 2017. Bot được xây dựng dựa trên công nghệ Microsoft Bot Framework và sử dụng cơ sở tri thức của Azure Machine Learning để xử lý là bệnh án điện tử, hệ thống đặt lịch hẹn và tư vấn thông minh cho Phòng khám Bác sĩ gia đình. Bot hỗ trợ chẩn đoán và phác đồ điều trị cùng những khuyến nghị cho các bác sĩ một cách phù hợp và tối ưu nhất thông qua bảng câu hỏi đa dạng, nhiều cấp độ trên nền tảng cơ sở tri thức y học sẵn có của Trung tâm Y học Gia đình Huế.

- TPBank đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI.



- Thạc sĩ Vũ Duy Thức cùng đội ngũ OhmniLabs của mình đã chế tạo thành công Ohmni robot - robot gia đình với mục tiêu gắn kết các thành viên trong gia đình dù có ở xa nhau hàng nghìn cây số.





Để hỗ trợ cho sự phát triển cũng như mở ra những cơ hội kết nối đối tác cho các công ty khởi nghiệp công nghệ, chuỗi sự kiện Vietnam Mobile Day lần thứ 8 sẽ được chính thức diễn ra với quy mô hơn 9.000 lượt người tham dự tại hai thành phố lớn nhất cả nước, Hà Nội và TP.HCM.

Đây cũng được coi là dịp để khán giả có thể cùng tham gia toạ đàm với hơn 100 chủ đề nóng nhất hiện nay liên quan trực tiếp đến công nghệ và Big Data, cách ứng dụng cộng nghệ vào mô hình kinh doanh thực tiễn cũng như cách mở rộng mô hình kinh doanh ra thị trường quốc tế. Đồng hành cùng các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, các chuyên gia đến từ Nielsen, Facebook, Google Việt Nam, Microsoft... hứa hẹn sẽ đem lại nhiều số liệu và những sản phẩm đột phá bất ngờ tại sân chơi công nghệ năm 2018.

TIỂU MINH