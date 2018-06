Stevie Awards được biết đến như một giải thưởng thường niên có uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp, đề cao yếu tố sáng tạo, đổi mới - chủ đề cấp thiết của mọi doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. Lần đầu tiên tham dự, VinaPhone đã mang đến Stevie Awards những sản phẩm/giải pháp mang tính đột phá, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.





Giải Vàng được trao cho Phầm mềm Quản lý hệ thống thông tin bệnh viên VNPT HIS ở hạng mục “Sáng tạo xuất sắc trong các lĩnh vực liên quan đến y tế”. Với mục tiêu tin học hóa quản lý khám chữa bệnh và phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế, phần mềm VNPT HIS đã được xây dựng và nâng cấp liên tục để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước. Tính đến hết tháng 4-2018, tổng số điểm đã triển khai VNPT HIS trên toàn quốc đã đạt tới con số 13,808 điểm.



Hai giải bạc được trao cho Giải pháp thẻ tích điểm đa năng Vpoint ở hạng mục “Sáng tạo xuất sắc trong các sản phẩm kinh doanh/dịch vụ” và Mô hình Kinh doanh Online dựa trên cộng đồng Freedoo ở hạng mục “Ứng dụng Công nghệ vào dịch vụ khách hàng”.

Ông Micheal Gallagher, người sáng lập giải thưởng Stevie Awards nhận xét: "VinaPhone là đại diện xuất sắc của Việt Nam tại giải thưởng Stevie Awards Châu Á Thái Bình Dương năm nay. Chúng tôi hi vọng rằng, giải thưởng sẽ là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của những sản phẩm dịch vụ được vinh danh trong thời gian tới”.





TIỂU MINH