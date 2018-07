Với hơn 60% thị phần, Google Chrome hiện đang là trình duyệt có lượng người sử dụng đông nhất hiện nay. Việc này cũng không có gì khó hiểu khi Google liên tục tung ra các bản cập nhật và sửa lỗi, bổ sung tính năng, làm mới giao diện…

Tuy nhiên, trong phiên bản mới nhất vừa được ra mắt, Google cho biết trình duyệt Chrome sẽ “ngốn” RAM nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho người dùng. Điều này đặc biệt khó chịu đối với những ai sử dụng máy tính có cấu hình thấp.





Google xác nhận đây là một thay đổi đa nền tảng và sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản Chrome trên Windows, macOS, Linux và Chrome OS.

Vì sao Google thực hiện việc này?

Trong phiên bản mới, Google Chrome sẽ được tích hợp thêm tính năng Site Isolation (cách li trang web) nhằm ngăn chặn các vụ tấn công thông qua lỗ hổng Spectre, tất cả chỉ vì lí do an ninh. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết Cách kiểm tra trình duyệt có bị dính lỗ hổng Spectre tại địa chỉ http://bit.ly/kt-spectre.

Tính năng này sẽ được kích hoạt mặc định và chạy ngầm nên sẽ không thể hiện rõ ràng các thay đổi trên giao diện, kĩ sư phần mềm của Chrome - Charlie Reis giải thích. “Nó chỉ đơn giản là cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn, nhưng sẽ ngốn khoảng 10-13% RAM trên hệ thống”.





Reis cho biết hiện nhóm của ông vẫn đang tiếp tục làm việc để tối ưu hóa tính năng Site Isolation nhằm cân bằng giữa tốc độ và an toàn. Về cơ bản, tính năng này sẽ được kích hoạt mặc định cho 99% người dùng trên tất cả nền tảng và chỉ giữ lại 1% để kiểm tra hiệu suất.

Phiên bản dành cho Android vẫn đang trong giai đoạn phát triển, lí giải về điều này, chuyên gia bảo mật của Google Chrome, Justin Schuh cho biết việc chậm ra mắt liên quan đến việc Chrome tiêu thụ tài nguyên quá nhiều.

Nhìn chung, Google đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để hạn chế các cuộc tấn công thông qua lỗ hổng Spectre. Tuy nhiên, thật không may là phương pháp này sẽ tác động đến máy tính của những người dùng ít có điều kiện nâng cấp…

Cách thay đổi giao diện trên Google Chrome

Nếu cảm thấy quá nhàm chán với giao diện cũ kĩ, bạn đọc có thể kích hoạt giao diện Material Design 2 trên Google Chrome Beta hoặc phiên bản thử nghiệm Chrome Canary chỉ với vài thao tác đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt phiên bản Chrome Beta (https://www.google.com/chrome/beta/) hoặc Chrome Canary (https://www.google.com/chrome/canary/) cho máy tính. Lưu ý, vì là phiên bản thử nghiệm nên cả hai có thể sẽ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.





Tiếp theo, bạn gõ lên thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://flags và nhấn Enter. Trong khung tìm kiếm, người dùng hãy nhập vào từ khóa material. Tại mục UI Layout for the browser’s top chrome, bạn hãy thiết lập thành Refresh. Các mục còn lại bên dưới như Material Design in the rest of the browser’s native UI, Enable Material Design extensions… bạn chuyển toàn bộ thành Enable và nhấn Relaunch now để khởi động lại trình duyệt.





Lúc này, Google Chrome sẽ thay đổi hoàn toàn về thiết kế, các tab (thẻ) sẽ được bo tròn nhẹ, thanh địa chỉ được vát cong thay vì vuông vức như trước, khoảng cách giữa các tùy chọn cũng được nới rộng cho cảm giác dễ chịu… Tương tự, phần quản lý các tiện ích mở rộng (extensions) cũng được làm mới lại toàn bộ.





Trong một động thái mới đây, Google đã bị Liên minh châu Âu (EU) phạt 5 tỉ USD vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh, cụ thể là lạm dụng hệ điều hành Android. Theo đó, Google đã tận dụng Android để làm bàn đạp gia tăng vị thế cho công cụ tìm kiếm, điều này là bất hợp pháp và vi phạm điều luật của EU.

Cụ thể, Google đã ép Samsung (Hàn Quốc) và Huawei (Trung Quốc) phải cài đặt trước hai ứng dụng Google Chrome và Google Search (đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định) thì mới được cấp quyền sử dụng một số ứng dụng khác trong hệ sinh thái của Google.

