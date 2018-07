Theo tờ The verge, một số người dùng điện thoại Samsung phàn nàn rằng điện thoại của họ tự động gửi ảnh ngẫu nhiên và tin nhắn tới các số điện thoại trong danh bạ. Hai trang công nghệ Android Central và Gizmodo đã phát hiện vụ việc kể trên.

Cụ thể, một người dùng nói rằng chiếc điện thoại Samsung đã gửi tất cả các bức ảnh của anh ấy cho bạn gái. Các tin nhắn đang được gửi qua ứng dụng nhắn tin mặc định của Samsung là Samsung Messages. Tuy nhiên, điều lạ là ứng dụng tin nhắn không hề hiển thị cảnh báo về việc gửi kèm hình ảnh, nhiều người chỉ nhận ra sau khi người nhận phản hồi lại.





Hiện tại, một số người dùng bị ảnh hưởng cho rằng lỗi này là do cập nhật của nhà mạng T-Mobile (Mỹ), bao gồm các tính năng nhắn tin nâng cao như báo cáo đã đọc và hiển thị thời gian trao đổi tin nhắn. Tuy nhiên phía T-Mobile đã phủ nhận cáo buộc trên và trả lời với Gizmodo rằng lỗi này không phải do công ty gây ra. Hiện chỉ mới có hai thiết bị bị ảnh hưởng gồm Galaxy S9 và S9 Plus, vẫn chưa rõ các mô hình khác có bị ảnh hưởng hay không.

Đại diện của Samsung đã chia sẻ với The Verga rằng "Chúng tôi đã xem các báo cáo liên quan đến vấn đề này, hiện tại đội ngũ kĩ thuật vẫn đang xem xét. Những khách hàng bị ảnh hưởng nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo sốtổng đài".

Nhiều người dùng Reddit bày tỏ quan điểm của họ trên mạng xã hội và cho rằng điều này giống như một cơn ác mộng, sẽ thật tệ nếu họ xem được những hình ảnh riêng tư.

Để giải quyết tạm thời vấn đề, bạn có thể chuyển sang sử dụng ứng dụng nhắn tin khác như Android Messages hoặc thu hồi quyền truy cập bộ nhớ của ứng dụng Samsung Message để tránh hình ảnh riêng tư bị rò rỉ ra bên ngoài.

NGUYÊN HÀ