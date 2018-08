WiFi đã trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hiện nay, cho phép chúng ta truy cập Internet, giám sát nhà cửa, bật/tắt các thiết bị từ xa… biến ngôi nhà trở nên thông minh. Tuy nhiên, nếu muốn mọi thứ hoạt động trơn tru, bạn cần phải đảm bảo độ ổn định của WiFi.

Trong trường hợp ngôi nhà hoặc văn phòng nơi bạn làm việc có diện tích quá rộng, người dùng nên mua thêm các thiết bị tăng sóng giá rẻ để cải thiện tín hiệu WiFi.

1. TP-Link AV600

Thiết bị này có giá khoảng 1,25 triệu đồng, tận dụng hệ thống dây điện hiện có trong ngôi nhà để mở rộng tín hiệu WiFi, giúp mọi thứ trông thẩm mỹ hơn thay vì phải nối thêm dây mạng bên ngoài. Để sử dụng, bạn chỉ cần cắm thiết bị nhận sóng vào router bằng cáp Ethernet và cắm thiết bị thứ hai vào ổ cắm điện tại khu vực cần tăng sóng. Nhấn vào nút pair (ghép đôi) để kết nối hai thiết bị, cho phép bạn truy cập Internet với tốc độ lên đến 300 Mb/s.





Ví dụ, nếu bạn có một loạt phụ kiện thông minh ở trước sân để giám sát nhà cửa nhưng router WiFi lại nằm ở lầu 1, bạn có thể sử dụng thiết bị này để mở rộng phạm vi phủ sóng WiFi, tăng độ ổn định cho các thiết bị thông minh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo phiên bản AC750 (30 USD), thiết bị đơn giản sẽ lấy tín hiệu từ router và mở rộng thêm vùng phủ sóng. AC750 hỗ trợ hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz với tốc độ lên đến 750 Mb/s. Về cơ bản, các thiết bị thông minh như camera giám sát, cảm biến chuyển động, báo cháy, báo khói… không đòi hỏi nhiều băng thông, tuy nhiên nó sẽ hoạt động tốt hơn nhiều khi tín hiệu WiFi ổn định.

2. Tenda A9

Đầu tiên, bạn hãy cắm thiết bị vào ổ điện, sau đó sử dụng smartphone và kết nối đến điểm phát do thiết bị tạo ra, ví dụ ở đây là Tenda_312050. Khi kết nối thành công, bạn mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ re.tenda.cn và chọn WiFi cần tăng sóng, nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo.





Tại đây, bạn cần nhập vào mật khẩu WiFi cũ, sau đó bỏ dấu chọn tại mục Set up the extender’s… đặt tên cho điểm truy cập mới cùng mật khẩu tương ứng, nhấn Finish và chờ một lát cho đến khi xuất hiện thông báo Extended Successfully. Lúc này, Tenda A9 sẽ tạo ra một điểm phát mới tương ứng với các thông số đã thiết lập trước đó, giúp người dùng có thể truy cập mạng tốt hơn và không gặp tình trạng đứt kết nối. Giá của sản phẩm hiện tại dao động trong khoảng từ 200.000 - 250.000 đồng.

3. Totolink EX200

Tương tự như các thiết bị kể trên, Totolink EX200 sẽ tận dụng hệ thống điện có sẵn tại nhà để khuếch đại tín hiệu WiFi. Với cổng LAN được tích hợp sẵn, EX200 có thể biến kết nối không dây thành có dây, giúp tăng thêm độ ổn định khi truy cập Internet.





Nếu muốn bổ sung thêm tính năng kết nối WiFi cho máy bàn, bạn có thể chọn mua các mẫu USB Wireless với mức giá dao động trong khoảng từ 80.000 – 300.000 đồng, đơn cử như Xiaomi USB Wireless. Để sử dụng, bạn cần cài đặt phần mềm tương ứng và cắm USB Wireless vào máy tính, thiết lập tên mạng và mật khẩu WiFi.

Khi có thiết bị mới kết nối vào điểm phát do bạn tạo ra, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo. Nếu muốn ngăn chặn những vị khách xài ké, bạn hãy bấm vào biểu tượng smartphone trên giao diện, sau đó nhấp vào tên thiết bị và chọn Add to blacklist để thêm vào danh sách chặn. Trong phần Settings, người dùng có thể cấu hình lại một vài thông số như tên, mật khẩu WiFi, chế độ kết nối, ẩn tên mạng, màu sắc… và còn rất nhiều tính năng khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng, cuối cùng nhấn OK để lưu lại.

Lưu ý, những thiết bị tăng sóng kể trên chỉ đóng vai trò như repeater (tức là thu sóng WiFi từ router và phát lại), do đó tốc độ mạng sẽ giảm chỉ còn một nửa. Nếu muốn giữ nguyên tốc độ và tăng vùng phủ sóng, bạn có thể mua một chiếc router mới hoặc cũ và biến nó thành Access Point. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết Tăng sóng Wi-Fi cực nhanh nhờ các thiết bị rẻ tiền tại địa chỉ http://bit.ly/router-cu hoặc 2 cách biến smartphone thành thiết bị tăng sóng WiFi tại http://bit.ly/smartphone-cu.





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.







MINH HOÀNG