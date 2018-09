(PLO)- Thiết kế đẹp, màn hình rõ nét và hiệu suất tốt là một trong những lý do khiến MacBook tốt hơn các dòng máy tính chạy Windows.

1. Trải nghiệm người dùng

Nhiều người thường cho rằng macOS khó xài hơn Windows, tuy nhiên thực tế là cả hai đều sử dụng GUI (giao diện đồ họa người dùng) nên sẽ không khó để làm quen bởi mọi thứ gần như tương tự nhau.





Windows 10 ra đời nhằm khắc phục các lỗi thiết kế còn tồn đọng trên Windows 8, tuy nhiên, có lẽ Microsoft vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn trong tương lai. Ngược lại, OS X Mojave (10.14) tương đối gọn gàng, tinh tế và dễ sử dụng. Phần trackpad (bàn rê cảm ứng) cũng thông minh hơn và hoàn toàn có thể thay thế con chuột.





2. Tích hợp liền mạch với iOS

Bắt đầu từ bản cập nhật OS X Yosemite, Apple đã bổ sung thêm tính năng Continuity để tích hợp liền mạch máy Mac và các thiết bị iOS. Dựa vào tính năng này, bạn có thể soạn thảo email, ghi chú, tìm kiếm, bản đồ, gõ tài liệu trên iPhone/iPad và tiếp tục thực hiện công việc trên máy Mac mà không cần phải đồng bộ hóa hoặc đẩy dữ liệu lên đám mây (Google Drive, iCloud, One Drive…).





3. Có quá nhiều lựa chọn

Với đủ mọi kiểu dáng, cấu hình và giá tiền, chắc hẳn sẽ có không ít người dùng cảm thấy đau đầu khi chọn mua các dòng máy tính chạy Windows. Trong khi đó, Apple chỉ cung cấp khoảng sáu dòng máy tính với nhiều cấu hình khác nhau gồm MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, Mac mini, iMac và Mac Pro, tùy vào ngân sách mà bạn có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu. Ví dụ, nếu yêu thích sự mỏng nhẹ và thời gian sử dụng pin lâu, bạn có thể chọn MacBook Air hoặc MacBook 12 inch, ngược lại, nếu cần xử lý các tác vụ cần nhiều đến phần cứng, người dùng có thể chọn MacBook Pro hoặc iMac.





Theo Gartner, nếu tính riêng thị phần máy tính của từng hãng (không so sánh hệ điều hành) thì Apple đứng ở vị trí thứ tư. Vị trí đầu tiên thuộc về Lenovo, theo sau đó là HP và Dell.

4. Bảo vệ

Trong nhiều năm qua, macOS luôn ít bị tấn công hơn so với Windows, điều này cũng không có gì khó hiểu khi số lượng người dùng macOS tương đối ít. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi trong tương lai với sự tinh vi về kỹ thuật tấn công. Đến thời điểm hiện tại, macOS vẫn là nền tảng an toàn hơn so với Windows nhưng người dùng vẫn phải cảnh giác trong quá trình truy cập Internet và thận trọng với từng cú nhấp chuột.

5. Phần mềm đi kèm khá tốt

Về cơ bản, các phần mềm được cài sẵn trên Windows thường không có nhiều tính năng và chiếm dung lượng bộ nhớ.





Trong khi đó, Apple lại trang bị hàng loạt phần mềm hữu ích trên macOS như Photos (ảnh), iMovie, Garageband, Pages (soạn thảo văn bản), Numbers (bảng tính), Keynote, FaceTime, iTunes, Maps (bản đồ). Người dùng gần như có thể chỉnh sửa ảnh hoặc tạo video… ngay lập tức. Đa số các phần mềm phổ biến như Microsoft Office, Adobe Photoshop, Lightroom… đều có sẵn trên cả hai nền tảng nên bạn không cần phải quá lo lắng.





Tất nhiên, nếu cần đến Windows, bạn vẫn có thể sử dụng Boot Camp hoặc các phần mềm tạo máy ảo như (VMware, Parallel…) để cài thêm Windows. Ngược lại, việc cài macOS lên các thiết bị chạy Windows tương đối khó khăn.

6. Chất lượng và thiết kế

Không thể phủ nhận rằng máy Mac khá đắt tiền, tuy nhiên, những gì người dùng nhận được là sự đơn giản và sang trọng trong thiết kế. Nếu nhu cầu của bạn chỉ là soạn thảo văn bản, lướt Facebook hoặc làm các việc đơn giản thì máy Mac không phải là sự lựa chọn tốt nhất, thay vào đó, bạn có thể chọn mua Chromebook.





7. Tối ưu hóa các thành phần

Mọi thành phần trên máy Mac đều được Apple tối ưu hóa về hiệu suất, đảm bảo lượng điện năng tiêu thụ thấp nhất ở mức có thể. Nhiều người cho rằng hiệu suất máy Mac tăng vì Apple đã chuyển sang sử dụng vi xử lý Intel từ năm 2006. Tuy nhiên, thực tế là nhiều nhà sản xuất khác cũng sử dụng vi xử lý Intel nhưng hiệu suất lại không bằng.



Nếu muốn tùy chỉnh nhiều hơn, người dùng nên chọn các thiết bị chạy Windows, tuy nhiên, khi nâng cấp xong bạn có thể sẽ đối mặt với các vấn đề liên quan đến việc thiếu driver. Ngược lại, trên máy Mac, người dùng có thể cắm máy ảnh, máy in hoặc cài đặt phần mềm là có thể sử dụng ngay lập tức.

8. Máy Mac có màn hình tốt nhất

Nhiều người thường chế giễu ý tưởng màn hình Retina của Apple, tuy nhiên nếu có cơ hội nhìn trực tiếp màn hình Retina và Full HD (hoặc 2K), bạn sẽ thấy có sự khác biệt đáng kể.





Màn hình Retina được tích hợp lớp phủ chống chói và không có khoảng trống, mang đến trải nghiệm nhìn tốt hơn. Khi thử nghiệm cài Windows trên máy Mac, màn hình Retina vẫn hiển thị sắc nét hơn so với các dòng máy tính Windows cao cấp.

9. Hỗ trợ khách hàng

Nếu có lỗi về phần cứng hoặc xảy ra sai sót, Apple chắc chắn sẽ cung cấp nhiều dịch vụ và cách thức hỗ trợ khác nhau. Apple luôn là một trong những hãng hỗ trợ khách hàng tốt nhất, hầu hết mọi sản phẩm của Apple đều đi kèm với 90 ngày hỗ trợ qua điện thoại miễn phí và bảo hành một năm.

Các dịch vụ do Apple cung cấp bao gồm hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ thông qua các công cụ trực tuyến và hỗ trợ tại các cửa hàng Apple. Ngoài ra còn có một số nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền cũng có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề.

10. Sự hài lòng của người dùng

Hầu hết đa số người dùng đã sử dụng MacBook đều không muốn chuyển ngược lại Windows.

TIỂU MINH