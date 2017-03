Khi Tổng thống Obama vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, hình ảnh cô gái mặc áo dài màu vàng tươi đến tặng hoa cho Tổng thống đã nhanh chóng gây được sự chú ý. Tất nhiên, không khó để cư dân mạng tìm ra tung tích của cô gái trẻ này.

Cô gái tên là Trần Mỹ Linh (1995), hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ học - ĐH KHXH & NV Hà Nội. Mỹ Linh là một trong những sinh viên ưu tú và luôn đạt thành tích giỏi trên lớp.



Lợi dụng sự kiện này, hàng loạt fanpage và tài khoản Facebook giả mạo Trần Mỹ Linh đã được lập ra để đánh lừa người dùng.

Đa phần những nội dung trên các fanpage giả đều có nội dung tương tự nhau. Chẳng hạn như tặng iPhone hay thậm chí là tặng luôn chiếc Cadillac One mà Tổng thống thường sử dụng khi đi công du cho những ai may mắn. Để tham gia, người dùng cần Like, bình luận và tag tên ba người bạn vào bài viết.



Chỉ cần đọc sơ là đã biết được đây chỉ là chiêu trò câu Like của một số bộ phận người dùng Facebook. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì cũng có không ít người nhẹ dạ và làm theo, bởi với lối suy nghĩ làm theo cũng chẳng mất mát gì, biết đâu hên xui lại trúng… “siêu xe” của Tổng thống.



Facebook "chính chủ" của cô gái Trần Mỹ Linh.

Hiện tại trang Facebook “chính chủ” của Trần Mỹ Linh đã có đến gần 6.500 người theo dõi. Trong khi những fanpage và tài khoản giả mạo chỉ mới vừa được lập ra cách đây một ngày hoặc thậm chí là vài giờ.

Do đó, để tránh tiếp tay cho những kẻ lừa đảo, người dùng nên thận trọng và kiểm tra tính xác thực của từng loại thông tin trước khi nhấn Like hoặc chia sẻ.





MINH HOÀNG