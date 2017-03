Theo kết quả nghiên cứu vừa được hãng quản lý lưu lượng Internet và giải pháp công nghệ Akamai (Mỹ) công bố về tình hình Internet toàn cầu trong quý IV/2013 cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ kết nối Internet trung bình thuộc vào loại thấp tại châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á.

Theo Akamai, tốc độ Internet trung bình trên toàn cầu trong quý IV/2013 đạt 3,8Mpbs, tăng hơn 5,5% so với quý trước đó và tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 quốc gia có tốc độ kết nối Internet trung bình tăng nhiều nhất là Ireland (tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái) và Hàn Quốc (tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong đó tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam đạt 1,8Mbps, xếp thứ 113 thế giới và xếp thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á, sau Singapore (7,9Mbps), Thái Lan (4,8Mbps), Malaysia (3,0Mbps) và Philippines (2.0Mbps). Tốc độ Internet trung bình trong quý IV/2013 của Việt Nam giảm hơn 7,9% so với quý III/2013, nhưng tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự thay đổi về cơ sở hạ tầng của các nhà cung cấp dịch vụ trong nước.

Cũng theo Akamai, tính đến hết tháng 12/2013, Việt Nam có hơn 5,9 triệu IP riêng, với 2,7% lượng người dùng Internet đạt tốc độ trung bình trên 4Mbps và chỉ 0,1% người dùng có đường truyền lớn hơn 10Mbps.

Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia có tốc độ Internet trung bình cao nhất, với 21,9Mbps, với 94% người dùng tại Hàn Quốc sử dụng đường truyền có tốc độ lớn hơn 4Mbps. Xếp thứ 2 trong danh sách các quốc gia có tốc độ đường truyền Internet tốt nhất là Nhật Bản, với tốc độ trung bình 12,8Mbps, thứ 3 là Hà Lan với tốc độ trung bình 12,4Mpbs, thứ 4 là Hồng Kông với tốc độ 12,2Mbps.

Danh sách 10 quốc gia có tốc độ kết nối Internet trung bình cao nhất theo kết quả nghiên cứu của Akamai

Các quốc gia còn lại trong top 10 quốc gia có tốc độ Internet trung bình cao nhất gồm Thụy Sĩ (12.0Mbps), Séc (11,4Mpbs), Thụy Điển (10,5Mpbs), Latvia (10,4Mpbs), Ireland (10,4Mpbs). Cường quốc về công nghệ Mỹ xếp thứ 10 trong danh sách với tốc độ Internet trung bình đạt 10Mbps.

Trung Quốc tiếp tục là mối “đe dọa” Internet toàn cầu

Cũng theo kết quả nghiên cứu của Akamai về tình hình an ninh mạng trong quý IV/2013 cho thấy Trung Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về nguồn gốc của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) khi có đến 43% cuộc tấn công DDoS bắt nguồn từ Trung Quốc, tăng hơn so với mức 35% của quý trước đó.

Top 10 quốc gia dẫn đầu về lượng tấn công từ chối dịch vụ DDoS

Tổng lưu lượng tấn công từ chối dịch có nguồn gốc từ Trung Quốc nhiều hơn lưu lượng của 3 quốc gia xếp sau đó cộng lại, bao gồm Mỹ (chiếm 19% tổng các cuộc tấn công DDoS), Canada (10%) và Indonesia (5,7%). Trong quý trước đó, Indonesia là quốc gia xếp thứ 2 về tổng lưu lượng tấn công từ chối dịch vụ, với 20%, chỉ xếp sau Trung Quốc (35%).

Tấn công từ chối dịch vụ là một trong những hình thức tấn công nguy hiểm nhất hiện nay, khi hacker huy động hệ thống máy tính ma, là những máy tính bị dính mã độc và chịu sự điều khiển của hacker, hướng lưu lượng truy cập đồng loạt vào một hệ thống máy chủ, khiến máy chủ quá tải và không kịp xử lý gây sập hệ thống. Mặc dù hình thức tấn công từ chối dịch vụ không gây nguy hại về dữ liệu lưu trữ trên máy chủ nhưng hầu như không có biện pháp chống đỡ hiệu quả.

Theo T.Thủy (Dân Trí)