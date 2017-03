Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, chúng ta có hai cách để phân biệt iPhone SE và iPhone 5S/5, nhờ vào màu vàng hồng và logo SE nằm ở mặt lưng. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn một số cách khác để kiểm tra kĩ hơn, tránh mua phải hàng dựng hoặc được tân trang lại.

1. Kiểm tra hộp sản phẩm

Apple rất quan tâm đến bao bì, kể cả những chi tiết nhỏ nhất từ chất liệu, góc cạnh, logo và màu sắc đều sắc nét và chất lượng cao. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mặt trước hộp đựng iPhone SE có hình chiếc iPhone, lỗ cảm biến, loa ngoài, camera trước và nút Home đều được làm lõm xuống, mang đến cảm giác như bạn đang sờ sản phẩm thật.



Apple rất chú trọng cả chi tiết nhỏ nhặt trên hộp sản phẩm. Ảnh: MH

2. Model Number, Serial Number và IMEI

Một chiếc iPhone được bán ra thường đi kèm với vài thông tin cơ bản về màu sắc, dung lượng và số nhận dạng thiết bị. Người dùng có thể truy cập vào Settings > General > About, kéo xuống dòng Serial Number và ghi lại.

Sau đó, bạn truy cập vào địa chỉ https://checkcoverage.apple.com/, nhập số Serial khi nãy để kiểm tra thông tin về iPhone. Hệ thống này sẽ cho bạn biết sản phẩm này đã được kích hoạt hay chưa, thời gian bảo hành… Tuy nhiên, nếu xuất hiện thông báo “We're sorry, but this serial number is not valid” (tạm dịch chúng tôi rất tiếc, nhưng con số này không hợp lệ) thì nhiều khả năng đây là iPhone giả.



Kiểm tra thông tin về thời gian bảo hành và kích hoạt iPhone. Ảnh: MH

3. Đèn flash LED



iPhone SE và iPhone 5S có đèn flash LED hai tông màu trong khi iPhone 5 chỉ có một.

4. Dung lượng lưu trữ

iPhone SE chỉ có hai mức dung lượng lưu trữ gồm 16 GB và 64 GB, nếu bạn mua iPhone SE mà có dung lượng 32 GB thì đây chắc chắn là hàng giả.

5. Nút Home và Touch ID

Nếu đây là chiếc iPhone 5 được “độ” lại thì Touch ID của nó sẽ không hoạt động bình thường.

6. Dung lượng pin

iPhone SE sử dụng pin lithium-ion 1642mAh, nhiều hơn 82mAh so với iPhone 5S (1560mAh). Vì vậy, việc kiểm tra dung lượng pin cũng là cách đơn giản để phát hiện sản phẩm có bị làm giả hay không (nếu pin chưa bị thay thế).

Xem thêm: Kiểm tra sức khỏe pin và số lần sạc trên iPhone - Battery Percentage là ứng dụng do tác giả Trần Mạnh Quân phát triển, cho phép bạn kiểm tra sức khỏe pin và số lần sạc trên iPhone.



Kiểm tra dung lượng pin và toàn bộ thông tin trên iPhone. Ảnh: MH

7. iTunes

Nếu iPhone không được iTunes nhận diện thì nhiều khả năng đây là iPhone giả. Ngược lại, nếu hệ thống phát hiện, bạn hãy tiến hành khôi phục lại thiết bị, vì nhiều chiếc iPhone "dựng" sẽ bị lộ mặt sau khi restore.

8. Mang đến kiểm tra tại các dịch vụ ủy quyền của Apple

Nếu iPhone SE đã vượt qua các bài thử nghiệm ở trên, nhưng bạn vẫn nghi ngờ nó là giả thì có thể mang đến cửa hàng Apple hoặc các trung tâm ủy quyền gần nhất để kiểm tra.

MINH HOÀNG