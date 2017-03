Đây là ứng dụng báo thức kiểu mới dành cho Android do Microsoft phát triển. Không giống như những ứng dụng khác, khi đến giờ báo thức bạn chỉ cần bấm nút Dismiss để tắt. Với Mimicker Alarm, bạn phải thực hiện 3 nhiệm vụ mà ứng dụng đưa ra và chuông báo thức chỉ tắt một khi bạn đã hoàn thành hết.

* Các nhiệm vụ của Mimicker bao gồm:

1. Color capture: chụp ảnh một đối tượng có màu như ứng dụng yêu cầu.





2. Express yourself: chụp một tấm ảnh selfie với các cảm xúc như buồn, vui, hạnh phúc, ngạc nhiên…





3. Tongue twister: đọc một câu hoặc một cụm từ tiếng Anh do ứng dụng đề xuất. Ví dụ: How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

Đối với các nhiệm vụ chụp ảnh, nếu nhận thấy ánh sáng của môi trường quá tối, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn di chuyển đến nơi sáng hơn hoặc bật đèn. Điều này sẽ tạo động lực để bạn bước ra khỏi giường và tỉnh táo nhanh chóng.

Mimicker Alarm là ứng dụng mã nguồn mở, do vậy nếu có ý định cải tiến nó, bạn có thể truy cập Github để tải code của ứng dụng.

Cảnh báo: Ứng dụng có thể gây ức chế, bạn vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng!

