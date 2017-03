(PL)- Chưa bao giờ người dùng Facebook lại bị tấn công ồ ạt vì những lời mời chào mua SIM, buôn bán nhà đất, kinh doanh đa cấp hay mời chơi game như hiện nay.

Mặc dù trên Internet có rất nhiều cách hướng dẫn khắc phục tình trạng này nhưng dường như mọi thứ vẫn đâu lại vào đấy. Dưới đây là một số thủ thuật giúp bạn chặn nhiều cổng, theo đó sẽ không còn tin nhắn rác nào lọt được vào Facebook của bạn.

Đầu tiên là chặn tin nhắn rác trên Facebook, để kích hoạt, đầu tiên bạn hãy chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải và chọn Settings > Privacy > Who can contact me. Tại mục Whose messages do I want filtered into my Inbox, bạn kích vào nút Edit và chọn là Strict Filtering (lọc nghiêm ngặt). Tương tự vậy, nếu đang sử dụng Facebook trên smartphone, người dùng chỉ cần vào phần Menu > Account Settings > Privacy, chọn Strict Filtering trong mục Whose messages do I want filtered into my Inbox.





Các tin nhắn quảng cáo hoành hành khiến người dùng Facebook ngày càng khó chịu. Ảnh: INTERNET

Với các dạng tin nhắn kiểu “bán SIM điện thoại, bạn hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân của người đó, chạm vào nút More (biểu tượng ba dấu chấm) và chọn Report. Tiếp tục kích vào ô Recover or close this account > Close this account để báo cáo với Facebook về vấn đề này.

Đối với những lời mời chơi game, người dùng chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=applications, kéo xuống bên dưới và chọn Edit ở mục Apps, Websites and Plugins, sau đó nhấn Disable Platform.

Với các bài viết có liên kết giả để tấn công mã độc, bạn có thể kiểm tra liên kết giả bằng cách rê chuột lên bài viết mà bạn lưu ý, links liên kết thật sẽ được hiển thị ở góc trái bên dưới màn hình.

MINH HOÀNG