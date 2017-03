“Bộp”, đó là âm thanh khi chiếc Motorora DROID Turbo rơi ra khỏi túi áo ngực và đập xuống sàn nhà vệ sinh. Suy nghĩ ban đầu của tôi là nhanh chóng cầm nó lên để tránh xảy ra thêm các thiệt hại khác chẳng hạn như vô nước, chạm mạch… Mặc dù đa số các dòng smartphone của Motorola đều được bảo vệ bởi lớp phủ nano và DROID Turbo cũng không ngoại lệ.

Sau khi cầm thiết bị lên, điện thoại vẫn hoạt động bình thường, do đó tôi đã mở Netflix và ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, chiếc smartphone hoàn toàn không thể khởi động. Tôi nghĩ rằng nó bị hư do nước vô, và đó là lý do khiến tôi đã bỏ nó vào túi và đổ đầy gạo sống với hi vọng chất ẩm sẽ được hút hết, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười.





Trong khi đang loay hoay tìm một chiếc smartphone khác để thay thế thì con gái đưa tôi xài thử chiếc iPhone 5 cũ. Bởi hồi đầu năm nay, con bé đã mua được chiếc iPhone 6S Plus màu vàng hồng.

Ngay lập tức tôi bị hấp dẫn bởi ý tưởng sử dụng iOS sau nhiều năm trung thành với Android. Tôi đã sử dụng rất nhiều dòng điện thoại khác nhau như BlackBerry Storm 9530, Motorola DROID, DROID 3, DROID 4, HTC DROID DNA, HTC One (M8) và DROID Turbo.

Sau khi sử dụng iPhone 5, tôi bỗng thấy nó rất tuyệt vời, mọi thứ được thiết kế rõ ràng và mượt mà hơn so với Android. Các bản cập nhật cũng được tung ra đều đặn và ai cũng nhận được chứ không hề kéo dài như Android.

Do đó, tôi đã nghĩ đến ý định sẽ chuyển sang sử dụng iOS mãi mãi. Tôi rất thích màn hình nhỏ của iPhone 5, do đó tôi quyết định mua iPhone SE với phần cứng mạnh mẽ nhưng vẫn giữ kích thước màn hình 4 inch.

Vài ngày sau đó, DROID Turbo có dấu hiệu sống trở lại, tuy nhiên có lẽ lúc này đã quá muộn. Vậy đó, đó là lý do tại sao tôi lại từ bỏ Android và trở thành một fan trung thành của iOS.





LÊ DUYÊN