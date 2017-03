Tình hình an toàn, an ninh thông tin trên thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến hệ thống nền tảng của một xã hội hiện đại như điện, nước, giao thông… cũng như an toàn an ninh Quốc Gia.

Có thể nói vai trò của an ninh mạng đã có những chuyển biến, thay đổi sang một kỷ nguyên mới, khi mà tấn công trên mạng đã trở thành một phương thức tấn công thực sự. Do đó, việc chuẩn bị cho công tác phòng thủ là điều rất cần thiết.



Ông Lê Thái Hỷ - Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM.

Ông Vũ Minh Trí, TGĐ Microsoft Việt Nam nhấn mạnh: "Microsoft cam kết sẽ luôn cố vấn các giải pháp tối ưu trong hoạt động hỗ trợ an ninh và bảo mật cho Chính phủ, doanh nghiệp. Xây dựng môi trường điện toán an toàn tin cậy, yếu tố chủ chốt cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số."

Trước thềm sự kiện sẽ diễn ra cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin" dành cho sinh viên các học viện, trường ĐH, CĐ do VNISA, Bộ GD&ĐT tổ chức.

Sự kiện năm nay sẽ mang chủ đề “Kỷ nguyên mới của an ninh mạng”, diễn ra vào ngày 17-11 tới đây với các chuyên đề chính:

- Buổi sáng: Báo cáo thực trạng ATTT khu vực phía Nam, các giải pháp, công nghệ, định hướng chiến lược ATTT…

- Buổi chiều sẽ có ba chuyên đề gồm (1) An ninh trong Giao dịch Tài chính trên Môi trường Mạng; (2) Di động, Mã độc lừa đảo qua Mạng, (3) An ninh trong các Hệ thống Thông minh và Tự động hóa.

Bên cạnh các bài tham luận, các báo cáo chuyên môn tại hội thảo, còn có khu trưng bày, triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT của các tổ chức và doanh nghiệp.





