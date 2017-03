(PLO) – Hôm qua (19/9), hãng Apple đã bắt đầu mở bán đợt hàng iPhone 6 và iPhone 6 Plus đầu tiên tại 10 nước trên thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, hãng Apple đã nhận được hơn 4 triệu đơn đặt hàng. Trong đợt mở bán thứ nhất, người dân của 10 nước gồm Úc, Canada, Pháp, Đức, Hồng Kông, Nhật Bản, Puerto Rico, Singapore, Anh và Mỹ sẽ có cơ hội là những người đầu tiên được sở hữu bộ đôi iPhone mới của Apple.

Dưới đây là hình ảnh người dân các nước ‘nô nức’ xếp hàng mua iPhone:

Người dân khắp nơi trên thế giới đổ xô đến các cửa hàng của Apple mua bộ đôi iPhone mới trong ngày đầu mở bán (19/9). Timothy A. Clary/AFP/Getty Images.

Khách hàng nữ đầu tiên sung sướng bước vào cửa hàng Fifth Avenue mua iPhone trong sự chào đón của nhân viên tại đây. Ảnh: Peter Foley/European Pressphoto Agency

Một khách hàng ở New York rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt mãn nguyện.Tay phải anh cầm một chiếc túi đựng iPhone, tay trái cầm chiếc túi ngủ mà hôm qua anh phải xếp hàng chờ đến giờ được vào mua sản phẩm của Apple.

Dani Winters chụp ảnh ‘tự sướng’ với chiếc iPhone mới mua tại cửa hàng của Apple ở Toronto (Canada.). Ryan Emberley / Invision For Apple





Thêm một khách hàng tự sướng với chiếc iPhone mới tại một cửa hàng ở Berlin. Krisztian Bocsi / Bloomberg

Dòng người xếp hàng chờ đợi bên ngoài tại một cửa hàng Apple ở Berlin. Sean Gallup / Getty Images.

Max, 20 tuổi, khách hàng đầu tiên tại một cửa hàng ở Oberhausen , Đức, được nhân viên ở cửa hàng này chúc mừng. Frank Augstein / AP.

Nhân viên chúc mừng những khách hàng đầu tiên cầm trên tay chiếc iPhone 6 tại cửa hàng Apple ở Hamburg, Đức . Axel Jeimken / AP.

Butch, khách hàng đầu tiên tại một cửa hàng ở Tokyo ‘khoe’ chiếc iPhone mới mua ngay khi vừa ra khỏi cửa hàng. Yuriko Nakao / Bloomberg.

Anh Michele Mattana đến từ Sardinia , Italy tươi cười bên 2 chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus vừa mua được tại cửa hàng Fifth Avenue ở New York. Adrees Latif / Reuters.

Các tín đồ của quả táo cắn dở xếp hàng bên ngoài một cửa hàng tại Lodon. Kirsty Wigglesworth / AP.

Dòng người nô nức đi mua iPhone tại London. Sean Dempsey / Cơ quan Pressphoto châu Âu.

Jamael Ahmed là người đầu tiên xếp hàng và được vào mua iPhone tại một cửa hàng ở London. Ben A. Pruchnie / Getty Images.

Khách hàng tại một cửa hàng ở Hồng Kông kiểm tra chiếc iPhone vừa mua. Jerome Favre / Bloomberg News.

Một người đàn ông đeo mặt nạ của cố chủ tịch Apple Steve Jobs ‘vác’ theo mô hình chiếc điện thoại iPhone 6 khổng lồ được làm bằng các tông. Yuya Shino / Reuters.





Ken Miyauchi, trái, phó chủ tịch của công ty điện thoại di động Nhật Bản SoftBank, ôm chúc mừng một chủ sở hữu iPhone mới tại một cửa hàng ở Tokyo Shizuo Kambayashi / AP.

PHẠM QUANG (Theo Washington Post)