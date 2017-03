J2TeaM Security được phát triển bởi anh Mạnh Tuấn (thường được biết đến với biệt danh Juno_okyo). Đây cũng chính là tác giả của tiện ích Facebook Protector, giúp người dùng tránh được tình trạng bị thêm vào hàng loạt các nhóm bán hàng, trao đổi…

Ngoài ra, J2TeaM Security còn bảo vệ tài khoản Facebook theo thời gian thực, tắt thông báo “đã xem” tin nhắn, giúp bạn có thể ẩn danh hoàn toàn trên Facebook.

Xem thêm: Tự động thoát group Facebook sau 10 giây - Dạo gần đây, tình trạng bị bạn bè thêm vào các group tào lao trên Facebook đang ngày càng gia tăng khiến không ít người bực mình và phải hủy kết bạn. Làm cách nào để ngăn chặn triệt để vấn đề này?

Làm thế nào để ẩn danh hoàn toàn trên Facebook?

Kể cả khi bạn tắt tính năng trò chuyện thì bạn bè vẫn có thể biết được bạn đang hoạt động hay không bằng cách nhìn vào thời gian online cuối cùng (active time).

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích J2TeaM Security cho trình duyệt Chrome (Cốc Cốc, Opera, Yandex…) tại địa chỉ https://goo.gl/7XIwxH, nhấn Add to Chrome > Add extension.



Cài đặt tiện ích J2TeaM security cho trình duyệt Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Nếu muốn ẩn danh hoàn toàn trên Facebook, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng J2TeaM Security ở góc phải trình duyệt và kích hoạt tùy chọn Hide active time in chat (ẩn thời gian hoạt động trong trò chuyện), Block the “seen” feature of the chat (chặn “đã xem” trong trò chuyện), Block the typing indicator of the chat (chặn “đang trả lời” trong trò chuyện)…



Kích hoạt các tùy chọn giúp bạn ẩn danh hoàn toàn trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Kể từ lúc này, bạn có thể âm thầm hoạt động trên Facebook, sẽ không ai biết được bạn đang online hoặc offline, đã đọc tin nhắn Messenger hay chưa…



Vô hiệu hóa thời gian hoạt động khi trò chuyện. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ngoài ra, để hạn chế tối đa việc bị mất tài khoản khi lỡ truy cập vào các trang web lừa đảo, giả mạo và chứa mã độc, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào ô Real-time protection (bảo vệ theo thời gian thực), Use online database (sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến) và Anti-Clickjacking (chặn nút Like ẩn).



J2TeaM security sẽ tự động cảnh báo khi bạn truy cập vào các trang web giả mạo. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo thử nghiệm của người viết, khi truy cập vào một trang web giả mạo có giao diện giống hệt Facebook, ngay lập tức J2TeaM Security đã ngăn chặn và đưa ra lời cảnh báo không an toàn. Ngoài ra, bạn cũng nên kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp trên Facebook để tránh bị mất tài khoản.

Xem thêm: Cách để không bao giờ bị mất tài khoản Facebook - Mới đây, trên Facebook lại xuất hiện trò lừa đảo kiểu mới, dụ dỗ người dùng đăng nhập và đánh cắp tài khoản thông qua các bài viết gây sốc.

Cuối cùng, J2TeaM Security còn cho phép bạn thay đổi giao diện Facebook, YouTube và Google sang tông màu tối, thích hợp khi sử dụng vào ban đêm.

Với các tính năng độc đáo, J2TeaM Security xứng đáng là một tiện ích không thể thiếu khi sử dụng Facebook. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.





MINH HOÀNG