Apple đã giới thiệu bộ đôi iPhone 6 với nhiều nâng cấp đáng giá cùng doanh số bán hàng ấn tượng. Tuy nhiên một câu hỏi mà không ít người dùng thắc mắc là điện năng tiêu thụ của sản phẩm là bao nhiêu? Blog Opower đã thực hiện những thí nghiệm và tính toán chi phí để sạc pin điện thoại mới của Apple trong một năm.

Tiền điện để sạc pin iPhone 6 trong một năm tính theo giá tại Mỹ.

Sử dụng đồng hồ đo, nhóm thí nghiệm tính toán được rằng mỗi lần sạc pin iPhone hết 10,5 Wh (watt-giờ). Nếu thực hiện tương tự trong một năm, 365 ngày, thì sử dụng hết 3,8 kWh (kilowatt- giờ). Giá điện trung bình tại Mỹ là 12,29 cent cho mỗi kilowatt-giờ, như vậy sạc iPhone 6 một năm hết 0,47 USD tiền điện. Nếu tính theo giá điện trung bình tại Việt Nam là 1.590 đồng/kWh thì chi phí sẽ khoảng 6 nghìn đồng.

Thực hiện đo đạc tương tự với iPhone 6 Plus, do có màn hình lớn hơn, pin dung lượng cao hơn nên thiết bị cần 16,8 Wh để sạc đầy mỗi lần. Tuy vậy phablet của Apple có thể dùng trong 1,46 ngày bởi vậy số lần phải sạc ít hơn và tính ra trong một năm sẽ hết 0,52 USD tiền điện theo giá tại Mỹ, khoảng 6,6 nghìn đồng theo biểu giá trong nước. Những con số trên cao hơn so với mức 0,41 USD của iPhone 5.

Chi phí điện cho các thiết bị điện tử khác trong một năm so với iPhone 6.

Smartphone nói chung và iPhone nói riêng tiêu thụ điện năng ít hơn đáng kể so với các thiết bị điện tử khác. Theo đó TV màn hình lớn có chi phí mỗi năm cao gấp 72 lần, máy chơi game Xbox One là 61 lần, máy tính để bàn là 49 lần và laptop là 14 lần so với iPhone 6.

