Những đầu số nước ngoài đơn cử như +252, +224, +252, +232, +231… thường sẽ gọi bạn vào lúc nửa đêm và đa phần chỉ để một hồi chuông nhằm tạo ra cuộc gọi nhỡ.

Theo thói quen, khi thấy cuộc gọi nhỡ, chúng ta thường gọi lại và việc này sẽ làm phát sinh cước gọi đi quốc tế. Tất nhiên, giá cước đi quốc tế thường không rẻ như nội địa, do đó, việc tài khoản bị trừ "sạch" tiền cũng là điều dễ hiểu. Đại diện của MobiFone cho biết, người dùng sẽ không bị trừ cước nếu chỉ nghe máy.

Chiêu trò tạo ra cuộc gọi nhỡ và dụ người dùng gọi lại vốn chẳng phải là mới, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều người bị mắc lừa.





Làm thế nào để phòng tránh?

1. iOS

Nếu đang sử dụng các thiết bị iOS, bạn chỉ cần vào phần Settings (cài đặt) > Do not Disturb (không làm phiền). Tiếp theo, bạn bật tùy chọn Manual (thủ công), sau đó nhấn vào mục Allow Calls From (cho phép cuộc gọi từ) > All Contacts (tất cả danh bạ).

Theo đó, một khi tính năng này được kích hoạt, bạn sẽ chỉ nhận được cuộc gọi từ những số có trong danh bạ, và chặn tất cả các số lạ (trong nước lẫn nước ngoài).

Tất nhiên, nếu người thân hoặc bạn bè của bạn đổi số, họ vẫn có thể gửi tin nhắn để thông báo về việc này.



Cách chặn cuộc gọi từ những số lạ trên iPhone. Ảnh: TIỂU MINH

2. Android

Đối với các thiết bị Android, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Blacklist App tại địa chỉ https://goo.gl/zQtBl.

Blacklist cung cấp khá nhiều tính năng độc đáo, cho phép bạn chặn các số điện thoại không mong muốn từ danh bạ hoặc nhập vào một số bất kỳ.

Để chặn tin nhắn quảng cáo, bạn chạm vào mục SMS+ và cài đặt ứng dụng tương ứng. Tính năng Text Filter cho phép chặn tin nhắn văn bản dựa vào nội dung do người dùng thiết lập. Ví dụ bạn có thể thêm vào từ khóa “bảo hiểm” để ứng dụng tự động chặn khi thấy các tin nhắn quảng cáo có chứa từ khóa này.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể sao lưu/phục hồi tất cả thiết lập của ứng dụng chỉ với một cú nhấp chuột.



Dễ dàng chặn tin nhắn, cuộc gọi lạ trên smartphone. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài ra, phía nhà mạng MobiFone cũng đã chủ động phân loại và chặn toàn bộ các cuộc gọi đến tất cả thuê bao quốc tế có đầu số hoặc dấu hiệu gian lận cước quốc tế.

Cuối cùng, để an toàn hơn, người dùng có thể áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây:

- Cân nhắc kỹ trước khi gọi lại những cuộc gọi nhỡ có đầu số lạ từ quốc tế về hoặc không nằm trong danh bạ điện thoại. Gọi tổng đài để phản ánh về các đầu số trừ tiền nguy hiểm.

TIỂU MINH