Cuối năm luôn là thời gian cao điểm về nhu cầu mua sắm của mọi người, để thu hút người nhiều dùng, nhiều hãng đã không ngần ngại tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá sốc khiến không ít người phải nao lòng dù không có nhu cầu.

Một số mẫu smartphone đang giảm giá mạnh vào dịp này như OPPO Neo 5 giảm từ 3,69 triệu còn 3,19 triệu, Samsung Galaxy Note 4 giảm từ 12,99 triệu còn 11,49 triệu, iPhone 5S giảm từ 12,99 triệu còn 11,49 triệu, hay Sony Xperia M4 Aqua giảm từ 5,99 triệu còn 4,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nổi bật tháng 12 sẽ là bộ đôi tablet iPad Pro 32 GB và 128 GB, smartphone thì có sự góp mặt của Microsoft Lumia 950/950XL và Lenovo A6010.

Nhìn chung, smartphone đang tăng khoảng 16% do có sự đóng góp của iPhone 6S, trong khi đó máy tính bảng giảm nhẹ 1% do nguồn cung một số model hot bị đứt hàng và laptop giảm 10% do đã hết mùa vụ.

TIỂU MINH