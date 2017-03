(PLO)- First seven jobs (bảy công việc đầu tiên trong đời) là trào lưu đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới, được giới trẻ Việt Nam thích thú hưởng ứng.

Trào lưu First seven jobs được cho là xuất phát từ tài khoản Twitter của nữ ca-nhạc sĩ Marian Call khi cô đăng tải status với câu hỏi What were your first 7 jobs? (tạm dịch bảy công việc đầu tiên của bạn là gì?)

Ngay lập tức, hashtag #Firstsevenjobs tràn ngập mạng xã hội Twitter và Facebook, được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt liệt như một niềm tự hào về thời tuổi trẻ lăn xả không mệt mỏi.

Tại Việt Nam, #Firstsevenjobs cũng đang lan rộng bởi những chia sẻ khá hài hước từ cộng đồng mạng. Dù bạn là ai, làm gì thì tất cả công việc trước đây đã phần nào giúp bạn trưởng thành và chín chắn hơn.









Ngay cả những người nổi tiếng như Sheryl Sandberg (cựu phó chủ tịch Google) cũng bắt đầu bằng công việc giữ trẻ, thậm chí bà còn bị sa thải đến hai lần trước khi giữ nhiều chức vụ quan trọng tiếp theo.





… Hay cựu phi hành gia Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân xuống mặt trăng chỉ sau Neil Armstrong, cũng chia sẻ về công việc đầu tiên ông làm là rửa chén. Nếu không có trào lưu này, thiết nghĩ rất khó để họ trải lòng về những ngày tuổi trẻ.





First seven Jobs mở ra nhiều điều thú vị về cuộc đời, cho ta biết được những người thành công không hề dễ dàng đạt được vị thế như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trào lưu này còn khuyến khích những người trẻ nuôi dưỡng đam mê dù trong bất kỳ công việc nào, thành công sẽ tìm đến nếu bạn biết cố gắng!

Còn bạn, bảy công việc đầu tiên trong đời là gì? Hãy chia sẻ với Kỷ Nguyên Số trong phần bình luận ở bên dưới.

TIỂU MINH