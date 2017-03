Câu hỏi:

"Mỗi khi tôi mở khoảng 5 thẻ trên trình duyệt Chrome là nó bỗng chạy chậm hẳn lại, mở ứng dụng khác bên ngoài cũng rất lâu. Lúc kiểm tra Task Manager thì thấy Chrome chiếm RAM quá nhiều, nếu lưu các trang này vào bookmark rồi mở lại khi cần thì rất mất thời gian, có cách nào để Chrome chạy nhanh khi mở nhiều thẻ không Kỷ Nguyên Số." - (Email: binhphuoc.plxx@yahoo.com.vn).

Trả lời:

Để giúp Chrome và Firefox có thể chạy nhanh hơn, người dùng chỉ cần cài đặt thêm phần mở rộng OneTab tại https://www.one-tab.com/, hỗ trợ đa số các trình duyệt hiện nay. Chức năng của tiện ích này là gom tất cả những thẻ đang mở vào một thẻ duy nhất, giúp giảm lượng tiêu thụ bộ nhớ.

Ngay khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng của chương trình sẽ xuất hiện ở cuối thanh địa chỉ, việc bạn cần làm là nhấn vào đó để gom toàn bộ các thẻ đang mở vào một thẻ duy nhất. Danh sách các trang này sẽ được sắp xếp theo từng mốc thời gian khác nhau, để khôi phục lại một trang bất kì, bạn chỉ cần nhấn vào đó hoặc sử dụng tùy chọn Restore All, trong khi Delete All là xóa toàn bộ các trang đang mở và Share as web page là chia sẻ liên kết này cho bạn bè.

Nhìn chung, cách sử dụng OneTab khá đơn giản, giúp giảm nhanh sự chiếm dụng RAM của trình duyệt, đồng thời cải thiện hiệu suất hệ thống trong nháy mắt.

MINH HOÀNG