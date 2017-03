Trong lá thư gửi cho các nhà đầu tư sáng nay, chuyên gia phân tích Steve Milunovich của hãng UBS cho biết thông tin từ chuỗi cung ứng Apple tại châu Á ám chỉ rằng sẽ chỉ duy nhất một model iPhone 6 "sẵn sàng để ra mắt" vào mùa thu.

Thông tin này trái ngược với bài báo của Wall Street Journal hồi tháng 1 rằng Apple đang phát triển cùng lúc 2 model cỡ lớn của iPhone 6, một với màn hình 4.7 inch và một với màn hình xấp xỉ 5.5 inch.

Đến đầu tháng 2, tờ South China Morning Post và ISI Group cũng đưa tin tương tự.

Tuy nhiên Milunovich tin rằng trong tháng 8 hoặc tháng 9 tới (thay vì tháng 6 như tin đồn), sẽ chỉ có model 4.7 inch là "chắc chắn" mà thôi. Model 5.5 inch hoặc sẽ ra mắt muộn hơn, hoặc thậm chí không có cơ hội để ra mắt. Một vấn đề lớn mà phiên bản này gặp phải là độ phân giải màn hình khi phóng to lên kích cỡ 5.5 inch có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng hình ảnh và hạ thấp mật độ điểm ảnh so với "người anh em 4.7 inch", do đó Apple vẫn đang "khó nghĩ".

Giải pháp đưa ra là sử dụng hai độ phân giải khác nhau, nhưng chắc chắn giới phát triển ứng dụng sẽ không thích điều này vì họ sẽ phải chỉnh sửa thiết kế của mình thành 2 phiên bản khác nhau. Hoặc giả Apple có thể đi theo mô hình của iPad Air/iPad Mini với Retina là trang bị một độ phân giải màn hình cao tới mức kích cỡ tăng lên hay giảm đi cũng không thể ảnh hưởng tới chất lượng, nếu nhìn bằng mắt thường.

Trong trường hợp Apple chọn giải pháp 2, hãng sẽ phải thay đổi mật độ điểm ảnh iPhone lần đầu tiên kể từ sau màn hình Retina của iPhone 4 (ra mắt năm 2010) đến nay. Cả iPhong 5, 5S và 5C đều có chung mật độ điểm ảnh với nhau.

