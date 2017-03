Để hạn chế tối đa việc người dùng bị tấn công, Facebook và Kaspersky đã cùng nhau hợp tác và trình làng công cụ quét virus, mã độc trực tuyến với tên gọi Kaspersky Malware Scan for Facebook.





Hiện tại, Facebook đang là nền tảng mạng xã hội lớn nhất trên thế giới với hơn 1,65 tỉ người sử dụng, hỗ trợ chia sẻ hình ảnh, video, tìm kiếm bạn bè, nhắn tin… Do đó, không có gì khó hiểu khi người dùng Facebook luôn là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng.

Nếu phát hiện các hành vi đáng ngờ, Facebook sẽ đề nghị bạn quét toàn bộ tài khoản để kiểm tra phần mềm độc hại. Cụ thể, sau khi đăng nhập hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất hiện cảnh báo Your Computer Needs to Be Cleaned (máy tính của bạn cần được làm sạch). Người dùng chỉ cần nhấn Get Started để bắt đầu, chờ một lát để quá trình này hoàn tất.

Facebook cảnh báo máy tính của bạn cần được làm sạch. Ảnh: Internet

Chỉ trong vòng ba tháng, Kaspersky Malware Scan for Facebook đã bảo vệ được hơn 260.000 người dùng.

Khi hoàn tất, bạn có thể đăng nhập Facebook như bình thường. Tuy nhiên, người dùng nên tiến hành đổi mật khẩu, kích hoạt chế độ bảo mật hai lớp, tắt các phiên đăng nhập trước đó… để được an toàn hơn.



Chờ một lát để quá trình kiểm tra tài khoản hoàn tất. Ảnh: Internet

Một số lý do khiến tài khoản bị cảnh báo

- Do máy tính bị dính mã độc quảng cáo, tự động Like, chia sẻ, bình luận, gửi tin nhắn hoặc thêm bạn bè vào nhóm.

- Do bạn đăng tải nội dung có kèm liên kết dẫn tới các trang web độc hại.

TIỂU MINH