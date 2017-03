Marc Pritchard - Giám đốc tài chính của Procter & Gamble (P&G), công ty mẹ của hàng chục thương hiệu tiêu dùng trên toàn thế giới, đã kết luận rằng quảng cáo trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Anh cho biết công ty sẽ không cắt giảm chi tiêu quảng cáo tổng thể trên Facebook nhưng sẽ nhắm mục tiêu cụ thể hơn.





“Thương hiệu của chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng Facebook để tiếp cận người tiêu dùng” - Tressie Rose, phát ngôn viên của P&G, đã chia sẻ với tạp chí Fortune qua email.

Làm thế nào để đạt hiệu quả khi quảng cáo trên Facebook?

Không phải cứ bỏ tiền ra để chạy quảng cáo trên Facebook là sẽ đạt hiệu quả bởi việc này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Theo anh Hoàng Huy, thành viên trong nhóm hỗ trợ Facebook tại Việt Nam: “Để đạt hiệu quả trên Facebook, trước hết bạn phải nắm được sở thích và hành vi của người dùng. Sở thích ở đây có thể là mua sắm, làm đẹp,… còn hành vi là họ sử dụng công cụ nào để tìm kiếm, có thể là smartphone (Android, iOS) hoặc máy tính, sau đó mới đến nội dung quảng cáo".



Quảng cáo sẽ hiệu quả khi người dùng biết sử dụng đúng cách. Ảnh: NVCC

Theo thống kê thực tế cho thấy ngành hàng có giá 250.000-500.000 đồng bán khá mạnh, các ngành hàng cao cấp thì tỉ lệ đạt 70%, ngành bất động sản, xây dựng đạt 65%, anh Huy chia sẻ thêm.

Tùy vào từng dòng sản phẩm mà bạn nên lựa chọn phương thức CPM (Cost per Mile, nhiều người tiếp cận hoặc Like bài viết) hoặc CPC (Cost per Click, nhiều người xem sản phẩm).

- CPM: phù hợp với các mặt hàng về giải trí, thời trang, giá rẻ, video…

- CPC: Phù hợp với các mặt hàng có giá trị cao, nội thất, bất động sản…

Tuy nhiên, người dùng cũng nên linh hoạt trong việc chuyển đổi qua lại giữa hai phương thức trên để kiểm tra hiệu quả, nếu quảng cáo có tính tương tác cao, nhiều bình luận, chia sẻ thì nên tiếp tục, ngược lại bạn có thể tạm dừng để điều chỉnh thêm mục tiêu và độ tuổi tiếp cận.





Bên cạnh đó, người dùng cũng nên sử dụng ảnh thật để đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời luôn cập nhật thông tin về các chính sách quảng cáo mới trên Facebook, đơn cử như từ ngày 8-6, lượng văn bản được chấp nhận trên hình ảnh quảng cáo vẫn ở mức 20%, nếu nhiều hơn, quảng cáo đó sẽ bị hạn chế lượt tiếp cận.

Cuối cùng, bạn nên đầu tư nhiều vào nội dung quảng cáo, về những gì sản phẩm sẽ làm được, không nên ghi vắn tắt vài dòng về giá bán và số điện thoại liên hệ.

Nhìn chung, không có công cụ quảng cáo tốt nhất, chỉ có công cụ quảng cáo phù hợp với từng doanh nghiệp, người dùng cá nhân và sản phẩm mà bạn cần rao bán.

TIỂU MINH