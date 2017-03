Thứ nhất, việc loại bỏ CPC (chi phí cho một lần nhấp chuột) khỏi mục Optimization for Ad Delivery (các hình thức tối ưu hóa quảng cáo) sẽ làm cho doanh nghiệp, những người bán hàng gặp khó khăn hơn khi muốn hướng sản phẩm đến người dùng.

Thêm vào đó, chi phí cho việc quảng cáo, chạy tăng Like cho fanpage cũng tăng cao. Không những thế, Facebook còn nâng giá tiền ở hai mục Web to click (thu hút lượt truy cập đến website) và Post Engagement (gia tăng tương tác cho một bài viết trên Fanpage) trong khi các đơn hàng của người mua lại giảm đột ngột, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh thu của người bán.

Trước đây, tính năng CPC được đặt trong mục Optimization for Ad Delivery, tuy nhiên sau này Facebook lại loại bỏ và chuyển CPC vào mục When You Get Charged, tạo ra hai hình thức quảng cáo mới là Impression (hiển thị) và CPC (Cost Per Click). Việc này đã gây ra không ít khó khăn trong việc chạy quảng cáo của người dùng vì phải thực hiện quá nhiều bước, trong khi trước đó chỉ cần một bước là ổn.

Với các bất lợi này thì việc sử dụng Facebook cho mục đích quảng cáo theo kiểu đánh nhanh rút gọn sẽ không còn mang lại những hiệu quả như mong đợi. Đơn giản vì mục đích của sự thay đổi lần này là hướng tới sự công bằng giữa các doanh nghiệp và người dùng cá nhân, không phải ai bỏ tiền nhiều hơn thì được lợi nhiều. Anh Nguyễn Phạm Hoàng Huy, một chuyên gia về Digital Marketing chia sẻ: “Để khắc phục vấn đề này, người dùng cần phải biết tư duy và sử dụng nhiều nội dung mới lạ, thường xuyên đăng tải các video để có được nhiều lượt tiếp cận và giảm thiểu chi phí tối đa.”

TRIỆU MẪN