Ảnh minh họa. (Nguồn: Fanboygaming)

Công ty phân tích các ứng dụng Flurry đã nghiên cứu các trò chơi phổ biến được chơi trên 1,1 triệu thiết bị di động toàn cầu và phát hiện ra rằng phụ nữ tiến hành các hoạt động mua hàng trong ứng dụng nhiều hơn 31% so với nam giới, và họ cũng dành nhiều hơn 35% thời gian để chơi các ứng dụng.Để chắc chắn về độ chính xác của kết quả, Flurry đã nghiên cứu 19 thể loại trò chơi có mặt trên iPhone và iPad để xem thể loại nào phổ biến hơn với nam giới hoặc nữ giới, và thể loại nào có độ phổ biến ngang nhau với cả hai giới khi so sánh về thời gian dành ra để chơi.Kết quả cho thấy sáu thể loại trò chơi thường được cho là dành cho nam giới và thu hút những người chơi trung thành - gồm trò chơi bài/chiến đấu, trò chơi chiến thuật, trò chơi phòng thủ, trò chơi thể thao, bắn súng và trò chơi hành động/nhập vai thì không có gì thay đổi. Nam giới vẫn dành nhiều thời gian cho các thể loại trò chơi này hơn nữ giới. Nhưng với các trò chơi như giải đố, đua xe, trò chơi platform và trò chơi arcade, mức độ phổ biến và thời gian dành để chơi là ngang nhau giữa nam giới và nữ giới.Có 9 thể loại trò chơi mà phụ nữ dành nhiều thời gian chơi hơn nam giới. Thể loại trò chơi mô phỏng và quản lý chiếm tới 130 phút chơi trò chơi mỗi tuần của phụ nữ, theo sau đó là những trò chơi quen thuộc được ưa thích và trò Solitaire, chiếm hơn 120 phút chơi game mỗi tuần.Các trò chơi bài bạc/poker, bắn bong bóng, Bingo, trò chơi theo lượt trực tuyến, trò chơi trí tuệ/câu đố và trò chơi dạng Runner cũng thu hút nữ giới hơn nam giới.Công ty Flurry tiến hành nghiên cứu này để nêu bật với giới truyền thông rằng sự thành công gần đây của trò chơi Hollywood do Kim Kardashian sáng tạo không phải là một sự bất ngờ hay sự khởi đầu xu hướng mới.

"Nhìn qua thì đúng là có vẻ như cô Kardashian đã khởi động một xu hướng mới và đã phá vỡ phân khúc trò chơi trên điện thoại di động bằng việc thu hút phụ nữ dành thời gian và tiền bạc cho trò chơi. Nhưng các dữ liệu của chúng tôi cho thấy xu hướng này đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cô ấy bước vào lĩnh vực này, và không có dấu hiệu ngừng lại," Simon Khalaf, giám đốc điều hành của Flurry cho biết./.

Theo Mai Nguyễn (Vietnam+)