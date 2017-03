1. Mở khóa iPhone

Nếu iPhone bị khóa (lock) bởi một nhà mạng cụ thể, bạn hãy liên lạc với nhà mạng hoặc các cửa hàng sửa chữa uy tín để thực hiện việc mở khóa (unlock) nhằm tăng giá trị cho thiết bị.

2. Sao lưu iPhone

Trước khi thực hiện bất cứ điều gì, hãy chắc chắn rằng mọi thứ đã được sao lưu an toàn. Bằng cách này, bạn có thể phục hồi tất cả dữ liệu lên chiếc iPhone mới hoặc lấy lại những tập tin đã mất.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone với Wi-Fi, đồng thời cắm sạc nếu thấy thiết bị sắp hết pin.

- Bước 2: Tiếp tục truy cập vào mục Settings > iCloud > Backup > Back Up Now, chờ một lát để quá trình tạo bản sao lưu dữ liệu trên iCloud hoàn tất.

Lưu ý, iCloud chỉ cung cấp 5 GB lưu trữ miễn phí, do đó tốt hơn hết người dùng chỉ nên sao lưu những nội dung thực sự quan trọng và cần thiết. Sau này nếu muốn khôi phục dữ liệu, tất cả việc bạn cần làm là đăng nhập tài khoản Apple ID và mật khẩu để khôi phục dữ liệu trên các thiết bị iOS khác.





Nếu không thích sao lưu dữ liệu lên đám mây, bạn có thể tạo bản sao lưu ngay trên máy tính thông qua iTunes.

- Bước 1: Kết nối iPhone vào máy tính Mac hoặc Windows thông qua cọng cáp USB đi kèm.

- Bước 2: Khởi động ứng dụng iTunes.

- Bước 3: Nhấp vào biểu tượng iPhone ở góc trên bên trái ngay khi thiết bị đã được nhận diện.

- Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy đánh dấu chọn vào mục This computer và nhấn Back Up Now để tạo bản sao lưu, tuy nhiên nếu muốn an toàn hơn, người dùng nên kích hoạt thêm tùy chọn Encrypt để đặt mật khẩu bảo vệ tập tin.





3. Xóa dữ liệu cá nhân

Một khi mọi thứ đã được sao lưu an toàn, bạn hãy xóa sạch tất cả hình ảnh cá nhân, dữ liệu, tin nhắn, video… khỏi iPhone.

- Bước 1: Tại màn hình chính, bạn hãy truy cập vào Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

- Bước 2: Chạm vào mục Erase iPhone, nhập vào Passcode và mật khẩu Apple ID khi được yêu cầu.





Ngoài việc xóa sạch các thông tin cá nhân, bạn cũng nên lau chùi các vết bẩn trên màn hình, các cạnh và khe cắm sạc để làm tăng giá trị sản phẩm trước khi bán ra.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết để nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.





MINH HOÀNG