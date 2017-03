Điều thú vị là trong một cuộc khảo sát bỏ túi gần đây do CNET tiến hành, khá nhiều người dùng nữ với vẻ ngoài mảnh mai và đôi bàn tay nhỏ tiết lộ rằng, những chiếc điện thoại cỡ lớn khiến họ cảm thấy khó chịu, khó dùng.

Sự thực là màn hình càng lớn thì việc cầm máy, điều khiển, vuốt, chạm bằng một tay càng khó khăn. Điều này đặc biệt đúng nếu như bạn đã quá quen với màn hình 4-inch của iPhone, bởi ngón tay cái của bạn sẽ không thể với tới đỉnh, đáy hoặc cạnh đối diện của màn hình nữa.

Nhưng đó có phải là vấn đề lớn hay không, bạn tự hỏi? Để trả lời, hãy chú ý đến tần suất sử dụng điện thoại bằng một tay của bạn. Nó có thể thường xuyên hơn, hoặc thưa thớt hơn so với suy nghĩ của khổ chủ, tùy thuộc vào thói quen sử dụng của bạn. Tất nhiên, trong cả hai trường hợp, nhờ những tính năng như Siri hay đọc chính tả để máy soạn tin nhắn, bạn vẫn có thể thao tác tốt với điện thoại mà không cần quan tâm tới kích cỡ màn hình. Hơn nữa, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều có chế độ dùng một tay: khi bạn chạm nhẹ 2 lần với nút Touch ID, mọi thứ trên màn hình sẽ được nén lại xuống gần đáy màn hình để ngón cái dễ dàng tiếp cận hơn.

Nghe thì có vẻ là một giải pháp rất thông minh trên lý thuyết, nhưng người dùng cần phải sử dụng thật sự trên tay thì mới kiểm chứng được mức độ hữu ích thật sự của nó.

Một vấn đề nữa không thể giải quyết được bằng phần mềm chính là kích thước vật lý của thiết bị. Cụ thể hơn ở đây là tương quan giữa kích cỡ điện thoại với túi quần/váy của bạn. Rất nhiều người lo ngại rằng một chiếc điện thoại 5.5 inch khó lòng chui vừa túi quần của họ, hoặc nếu có nhét được vào thì cũng phải trầy da tróc vẩy.

Tất nhiên, câu trả lời còn tùy thuộc xem túi quần của bạn lớn đến cỡ nào. Với một người cao trên 1m8 thì smartphone 5.5 inch chẳng gây ra bất cứ bất tiện nào, nhưng với những cỡ quần nhỏ hơn, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Thêm một vấn đề nữa: bạn rất khó cầm smartphone lớn một cách thoải mái khi tập thể thao, ở phòng gym hoặc chạy bộ. Nếu bạn có thói quen đeo nó lên cánh tay hoặc cổ tay thì kích cỡ mới cồng kềnh của iPhone 6 sẽ khiến bạn cảm thấy khá vướng víu.

Đã có tới 4 triệu chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus được đặt mua chỉ trong vòng 24 tiếng đầu tiên, theo như thông cáo do Apple mới phát đi sáng nay. Rất khó xác định iPhone 6 hay iPhone 6 Plus ăn khách hơn. Ngay cả các cuộc thăm dò cũng cho thấy khoảng cách sít sao giữa hai máy khi 36% chọn iPhone 6 và 32% chọn iPhone 6 Plus.

Nhưng vẫn có tới 16% người dùng cho biết họ dự định chờ đến khi cầm cả hai máy trên tay rồi mới quyết định nên mua con máy nào. Đây có vẻ như là một lựa chọn lý tưởng cho bất cứ ai còn cảm thấy chưa chắc chắn về việc 4.7 inch hay 5.5 inch mới là kích cỡ lý tưởng với mình.

Theo Y Lam (VNN)