1. Những thiết bị có thể cập nhật lên iOS 9

Hiện tại, iOS 9 hỗ trợ:

- iPhone: iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 5C và iPhone 4S.

- iPad: iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, iPad Mini.

- iPod: iPod Touch gen 6, iPod Touch gen 5.

2. Sao lưu dữ liệu trên iOS

Trước khi lên iOS 9, bạn hãy sao lưu dữ liệu thông qua iTunes để phòng tránh các sự có thể xảy ra. Sau khi kết nối thiết bị vào iTunes, trên thẻ Summary, ở phần Backup sẽ có hai tùy chọn sao lưu gồm iCloud (sao lưu lên đám mây) và This computer (sao lưu lên máy tính). Nếu muốn bản sao lưu an toàn hơn, bạn nhấn vào tùy chọn Encrypt iPhone Backup và đặt mật khẩu cho file.

Xong, bạn nhấn Back up now để bắt đầu sao lưu lại dữ liệu. Ở thông báo hiện ra, bạn nhấn Back up Apps để sao lưu luôn cả ứng dụng, tuy nhiên sẽ khiến dung lượng file sao lưu phình to ra khá nhiều. Bạn có thể chọn Don’t Back up Apps để từ chối đề nghị này từ iTunes. Các apps có thể dễ dàng cài đặt lại thông qua App Store, do đó bạn có thể cân nhắc.

Đối với sao lưu qua iCloud, bạn cần vào Settings > iCloud, kích hoạt các thành phần bạn muốn sao lưu lên iCloud gồm Contacts (danh bạ), Calendars (lịch), Notes (ghi chú), mail (email), photo (hình ảnh),…Ở phần Backup, bạn kích hoạt tùy chọn iCloud Backup rồi nhấn Back Up Now để tiến hành sao lưu. Lưu ý quá trình sao lưu này chỉ hoạt động khi đang có kết nối Wi-Fi, trong khi đó 3G sẽ không có tác dụng.

TRIỆU MẪN