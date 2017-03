(PL)- Chiều 24-8, anh Lương Quang - admin trang Facebook “Huyện Nam Đàn-Nghệ An” cho biết: “Ngày 21-8, một người bạn của tôi gặp bà cụ Dung (73 tuổi) bị lạc ở TP.HCM.

Bà Dung nói giọng Nghệ An và cho biết bà đi xe vô thăm người thân ở quận Tân Bình (TP.HCM) nhưng bà đã đánh rơi mất địa chỉ dọc đường… Do tuổi cao nên bà không nhớ rõ nhà ở đâu, chỉ nhớ ở xã Hùng Tiến hay Hồng Tiến, tỉnh Nghệ An. Người bạn này đã chụp ảnh chân dung bà Dung và nhờ đăng lên trang Facebook “Huyện Nam Đàn-Nghệ An” để tìm người thân cho bà”.

Thông tin trên nhanh chóng có hàng trăm lượt chia sẻ. Sau đó anh Hồ Phúc Tuấn (Đắk Lắk) lên Facebook và nhận ra bà Dung “là mẹ của mình đã đi lạc một tháng nay”. Anh Tuấn liên lạc với ban quản trị trang “Huyện Nam Đàn-Nghệ An” và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ anh.

Theo anh Tuấn, mẹ anh ở cùng với anh trên Tây Nguyên, trước đó bà đi thăm nhà bà cô ở quận Tân Bình. Do tuổi cao, trí nhớ không tốt khiến bà không nhớ được chính xác đường và không nhớ được điện thoại các con.

Được biết bà Dung đang được chăm nuôi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Dương. Anh Tuấn cùng em gái đang làm thủ tục để đưa bà Dung trở về nhà.

