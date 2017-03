Khi Donald Trump đạt được 270 phiếu trước bà Clinton, ngay lập tức có rất nhiều người đã lên Google và tìm kiếm từ khóa “emigrate” (di cư) và “how to emigrate to Canada” (làm thế nào để di cư đến Canada) sau khi báo chí công bố hàng loạt chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa tại các bang then chốt.





Theo tờ Telegraph, người dùng Internet trên toàn thế giới cũng bắt đầu tìm kiếm từ khóa “end of the world” (ngày tận thế) khi hay tin ứng cử viên Donald Trump chiến thắng.

Trong một động thái liên quan, trang web của Chính phủ Canada cũng bị quá tải vì lượng truy cập tăng đột biến, có lẽ họ đang nghiên cứu cách để trở thành công dân Canada.





Khi giành chiến thắng tại các bang then chốt gồm Florida, Ohio và North Carolina, con đường tiến vào Nhà Trắng của ông Donald Trump dường như đã rất rộng mở. Rõ ràng, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã đạt được nhiều số phiếu hơn so với dự kiến tại một số bang quan trọng.

Đồng USD đang có dấu hiệu sụt giảm, thị trường chứng khoán hỗn loạn, nhiều người đang bán tháo cổ phiếu khi hay tin ông Trump trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Tại Mexico, ông Trump được xem như một mối đe dọa lớn với nền kinh tế của đất nước, đồng peso giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD.

Neil Wilson, một chuyên gia về thị trường tại ETX Capital, mô tả tình hình hiện tại đang “hỗn loạn”, nhiều nhà đầu tư đang tìm nơi “trú ẩn”.





TIỂU MINH