(PLO) - Trên diễn đàn MacRumors, không ít người dùng iPhone 6 Plus đã phản ánh rằng chiếc điện thoại của họ bị cong khi bỏ vào túi quần. Một người dùng có nickname Hanzoh đã chia sẻ về trường hợp của mình:

“Tôi nhận được chiếc iPhone 6 plus 64Gb vào lúc 3giờ chiều ngày thứ 6 (20/09). Nhưng tôi chưa dùng và cũng không bỏ trong túi quần của tôi vào hôm ấy. Đến hôm qua (21/09) tôi rời khỏi nhà lúc 10 giờ sáng với chiếc iPhone nằm trong túi quần bên trái phía trước. Tôi mất 4 giờ lái xe đến đám cưới, ăn uống và khiêu vũ. Tôi ở lại đó đến 2 giờ sáng, sau đó có đi ngủ một chút rồi thức dậy và mất thêm 4 giờ lái xe để về nhà. Chiếc iPhone 6 Plus đã nằm trong túi quần tôi khoảng 18 giờ. Khi cầm máy trên tay, tôi không biết là nó đã bị cong, chỉ khi đặt lên mặt bàn, hình ảnh hiển thị trên màn hình bị biến dạng thì tôi mới biết rằng máy đã gặp vấn đề. Tôi nghĩ có lẽ do quá mỏng chỉ 5,5”. “

Hình ảnh từ thành viên Hanzoh chia sẻ trên diễn đàn.

Ngoài Hanzoh than phiền vì bị cong iPhone 6Plus, trên forum trên cũng nhiều thành viên phản ảnh việc iPhone 6 của họ bị cong vênh và có cả video kiểm chứng.









Video cho thấy iPhone 6 plus bị công vênh khá rõ

Đây là là một điều bất lợi cho Apple bởi iPhone 6 và 6 plus cũng vừa mới ra mắt trong tháng này và được xem là đối thủ đáng gồm của Galaxy Note 4.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Trần Lâm- Nguồn: MacRumors