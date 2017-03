Ứng dụng có tên Google Yourself đang được lan truyền trên Facebook khi đánh trúng tâm lý thích tìm kiếm về bản thân của người dùng.

Những ngày qua, nhiều thành viên Facebook đã truy cập vào trang web Xeefunapps rồi đăng nhập bằng tài khoản Facebook để phần mềm Google Yourself hiển thị thông tin về tính cách của họ. Nhiều người tỏ ra thích thú và cho rằng cách nhận xét đó rất chuẩn.

Tuy nhiên, ứng dụng này hoàn toàn không phải là kết quả tra cứu của hãng dịch vụ Internet Mỹ vì Facebook luôn "đóng" dữ liệu của họ trước công cụ tìm kiếm Google. Hiểu rõ tâm lý thích "Google về bản thân" của người dùng nên ứng dụng này chỉ đơn giản là chọn cách hiển thị dưới dạng kết quả Google. Do đó, bất cứ tài khoản nào của người dùng cũng có thông tin giống hệt nhau là "3.170 kết quả trong 0,35 giây".

Mọi kết quả đều có thông tin giống hệt nhau là "3.170 kết quả trong 0,35 giây".

Nhiềukết quả trùng lặp nhau và nguồn gốc ứng dụng vẫn chưa rõ ràng.

Xeefunapps cho hay họ đưa ra nhận xét về tính cách dựa trên nội dung người dùng công khai trên Facebook. Tuy vậy, hầu hết người sử dụng ở Việt Nam dùng tiếng Việt và không ít thành viên cũng chỉ chia sẻ thông tin với bạn bè (không public) nên kết quả được hiển thị ngẫu nhiên và trùng lặp nhau. Nhưng đa số vẫn tỏ ra hào hứng khi đọc kết quả bởi các lời nhận xét đều mang tính ca ngợi, đánh giá cao bản thân họ.

Xeefunapps thu thập dữ liệu về các tài khoản Facebook như tên, e-mail, địa điểm, ngày sinh, giới tính và tình trạng hôn nhân... Trang web này cho biết họ cần những thông tin như vậy để có thể đánh giá đúng, dù người dùng không thể biết các thông tin đó sẽ được dùng vào mục đích gì.

Những dữ liệu được Xeefunapps thu thập.

Không phải ai cũng biết rõ nguồn gốc của Xeefunapps nhưng vẫn thoải mái chia sẻ vì "bạn bè cũng dùng nên chắc không sao". Trong trường hợp này, Google Yourself có thể là ứng dụng mang tính giải trí đơn thuần, chia sẻ cho vui và vô hại, nhưng nhiều người đã quên rằng không ít lần tài khoản của họ hoặc bạn bè họ đã "dính" virus vì tò mò bấm vào đường link không rõ nguồn gốc. Do đó, giới bảo mật khuyến cáo mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi click vào link đáng ngờ, thường xuyên quét virus và nếu cảm thấy không an toàn thì nên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập tài khoản trên trang web lạ.

Theo Minh Minh (VNE)