Hôm qua, rất nhiều người không thể đăng nội dung hoặc nhắn tin có chứa từ khóa "everyone will know" (rồi mọi người sẽ biết).

Do không thể đăng cụm từ này nên nhiều người dùng đã phải lên các diễn đàn để chia sẻ thắc mắc. "Bạn bè tôi đã đăng thử nhưng không ai thành công. Nếu cố quá nhiều lần, Facebook sẽ chặn, không cho bạn viết bất cứ status nào nữa trong một thời gian nhất định", một thành viên chia sẻ.

Người dùng không thể đăng nội dung có từ khóa "everyone will know".

"Sự cố xảy ra do lỗi của bộ lọc spam trên Facebook và các kỹ sư đã khắc phục vấn đề này", Melanie Ensign, chuyên gia bảo mật của Facebook khẳng định với The Huffington Post. "Chúng tôi liên tục cập nhật các quy định nhằm hạn chế nội dung rác và cụm từ trên, do sơ suất, đã lọt vào danh sách đen".

Ensign không biết chính xác cụm "everyone will know" bị chặn trong bao lâu nhưng các thắc mắc của người dùng đã xuất hiện trên một số diễn đàn từ cuối tuần trước. Lỗi hiện đã được xử lý hoàn toàn.

Từ khóa bị chặn cả trong Messenger.

Giữa tháng 9, người dùng tại Việt Nam cũng gặp sự cố lạ. Họ không thể đăng nội dung có chứa tên miền YouTube.com lên Facebook cả trên bản web và bản di động. Nhiều người còn cho là có thể mạng xã hội lớn nhất thế giới đang muốn "cản đường" YouTube để biến Facebook thành nền tảng chia sẻ video hàng đầu.

Không thể đăng nội dung có chứa "youtube.com".

Tuy nhiên, sau vài giờ, Facebook đã bỏ chặn domain của YouTube và xác định đây là lỗi của bộ lọc từ khóa, tương tự sự cố ở trên.

Theo Minh Minh (VNE)