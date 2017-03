Tại Hội thảo Báo cáo điều tra An toàn thông tin toàn cầu của Microsoft tổ chức ở trụ sở Bộ TT&TT cách đây ít lâu, ông Mark McIntyre, Giám đốc Chương trình An ninh mạng khối Chính phủ của Microsoft cho biết, người sử dụng hệ điều hành Windows XP có khả năng bị nhiễm mã độc, virus cao gấp 6 lần so với các hệ điều hành mới được tích hợp những công nghệ bảo mật tiên tiến hơn. Và từ ngày 8/4/2014, Microsoft sẽ chính thức chấm dứt hỗ trợ cho nền tảng Windows XP.

“Chúng tôi biết sẽ gây tác động lớn cho thế giới khi ngừng hỗ trợ Windows XP, nhưng chúng tôi thấy cần thiết phải làm việc này, cần hướng người tiêu dùng sang nền tảng mới hơn để có hệ sinh thái an toàn hơn. Những tổ chức tấn công mạng luôn muốn triển khai các hoạt động tấn công theo hướng dễ nhất và có thể tiết kiệm chi phí cho các cuộc tấn công. Bởi vậy, chúng đang rất mong chờ ngày này xảy ra và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để có thể tấn công ồ ạt. Người sử dụng nên hướng tới các nền tảng mới để bảo vệ chính mình cũng như an ninh quốc quốc gia, lãnh thổ”, ông Mark McIntyre chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Microsoft, việc quyết định ngừng hỗ trợ Windows XP không chỉ vì lý do bảo mật mà cả vì lý do kinh tế. “Qua nghiên cứu phân tích dữ liệu, chúng tôi thấy nhiều khi việc loại bỏ hẳn một cái cũ, không hiệu quả còn tốt hơn về mặt chi phí so với việc bỏ tiền ra khắc phục những vấn đề của nền tảng cũ”, ông Mark McIntyre nói. Tuy nhiên, đại diện của Microsoft không đưa ra con số cụ thể để minh chứng cho nhận định này.

Từ ngày 8/4/2014. Microsoft chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ, tư vấn đối với người dùng Windows XP. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Có một điều chắc chắn, sau thời điểm 8/4/2014, khi Microsoft chấm dứt hỗ trợ Windows XP, sẽ vẫn còn rất nhiều người sử dụng ở Việt Nam tiếp tục “xài” phần mềm này, trong đó không ít phần mềm không có bản quyền. Một số ý kiến lo lắng rằng sau này, những người sử dụng phiên bản Windows XP không bản quyền khi tải về và cài những miếng vá cho lỗ hổng sẽ bị Microsoft phát hiện ra và can thiệp khiến cho máy tính ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Giám đốc Microsoft đã phủ nhận việc đó.

“Kể cả khi phát hiện một người dùng phần mềm không có bản quyền thì Microsoft cũng sẽ không bao giờ làm cho máy tính của người đó ngừng hoạt động. Người sử dụng nên tải sớm những miếng vá, bản cập nhật để tránh sự lây lan mã độc máy tính trên lãnh thổ Việt Nam. Cách tốt nhất để người sử dụng Windows XP chống mã độc là phải tải và cài đặt các miếng vá. Một điểm đáng chú ý khi phân tích vấn đề mã độc ở Việt Nam là nhiều mã độc đã có từ lâu và Microsoft cũng đã cho ra đời miếng vá từ lâu rồi nhưng vẫn có máy tính bị lây nhiễm”, ông Mark McIntyre khuyến nghị.

Ở góc độ người dùng, đại diện cho Công ty Việt Kiến Tạo ở TP.HCM băn khoăn không rõ sau ngày 8/4/2014, hệ thống máy chủ cung cấp các bản vá cũ cho Windows XP có tiếp tục hoạt động hay không hay cũng sẽ ngừng hoạt động luôn, liệu người dùng XP có thể trả tiền để mua tiếp các bản cập nhật mới hay không.

Tại Hội thảo, đại diện Microsoft không có câu trả lời cụ thể cho vấn đề này mà chỉ khuyến khích mọi người cài đặt phần mềm chống virus trên máy tính của mình, bởi các hãng phần mềm diệt virus vẫn có định hướng phát triển các phần mềm diệt virus có thể hỗ trợ người sử dụng Windows XP trong tương lai lâu dài.

“Từ ngày 8/4/2014, sau khi dừng hỗ trợ Windows XP, Microsoft sẽ không có lời khuyên, tư vấn nào cho người sử dụng Windows XP nữa”, đại diện Microsoft nhấn mạnh.

Những ngày gần đây, trên webiste của Microsoft đang treo đồng hồ đếm ngược đến ngày 8/4 cùng lời cảnh báo không phần mềm diệt virus nào có thể bảo vệ máy tính Windows XP trước các phần mềm gián điệp, độc hại. Phát ngôn viên của Microsoft kêu gọi người dùng nâng cấp lên Windows 7 hoặc Windows 8.1 trị giá 120 USD.

Theo StatCounter, Windows XP chiếm khoảng 21% thị phần hệ điều hành toàn cầu. Tính đến tháng 9/2013, tại Việt Nam, có tới 48,6% thị phần hệ điều hành là Windows XP.

Sau thời điểm 8/4/2014, máy tính chạy Windows XP sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa hàng đầu như Sality (mã độc có thể ăn cắp thông tin cá nhân của người dùng), Vobfus (sâu máy tính bị lây lan phát tán qua các ổ đĩa di động, chẳng hạn như ổ đĩa flash USB),…