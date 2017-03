Tiếp nối thành công của năm trước, ngày hội “ULAW CAREER DAY” 2017 đã thu hút trên 20 đơn vị, doanh nghiệp và hơn 6,000 lượt sinh viên của Trường Đại học Luật TP.HCM cùng sự góp mặt của nhiều sinh viên có chung khối ngành.

“ULAW CAREER DAY” là một trong những hoạt động được tổ chức để kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Luật TP.HCM hàng năm, thời gian bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 16 giờ ngày 26-3-2017.





Tọa đàm câu chuyện nghề Luật

Đây là chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ chia sẻ về con đường sự nghiệp, giới thiệu khái quát môi trường làm việc đồng thời trả lời các câu hỏi, kinh nghiệm về những yếu tố thành công mà sinh viên Luật cần đáp ứng để làm việc trong khối ngành này.





Chương trình tuyển dụng, giao lưu, phỏng vấn thử và tư vấn sửa CV

Với mong muốn cung cấp cho sinh viên các cơ hội về việc làm, kỹ năng làm hồ sơ tìm việc, trả lời phỏng vấn từ các đơn vị tham gia như Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Luật sư riêng, VKS Quân sự quân khu 7, Thừa phát lại Q.Thủ Đức, Công ty Mitsuba M-Tech Việt Nam... Thông qua đó, bạn có thể tham gia phỏng vấn thử với các công ty tuyển dụng để nhận lời khuyên giúp hoàn thiện bản thân.

Ngoài ra, nhà trường còn mời các học sinh THPT của một số trường điểm thành phố về tham gia ngày hội, tổ chức tham quan, tìm hiểu về cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị... từ đó giúp các em có định hướng nghề nghiệp tốt hơn.





Workshop “English in legal carreers: The key to success”

Chương trình là cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi các kinh nghiệm quý báu từ các khách mời, chia sẻ từ tổng quát đến chuyên ngành, cơ hội du học ngành luật học ở các quốc gia phát triển trên thế giới để nhận những suất học bổng Tiếng Anh toàn phần.

Hội sách “Tuần ưu đãi đặc biệt cho sinh viên” và Ngày hội trao đổi sách cũ

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc với các giáo trình, tài liệu học tập gốc với giá ưu đãi, hội sách sẽ diễn ra từ 26 đến 31-3 với mức giảm giá lên đến 30% và các tài liệu chuyên khảo, tham khảo khác được giảm 20% so với giá bìa. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm trang web online của trường tại http://nhasach.hcmulaw.edu.vn.





TIỂU MINH