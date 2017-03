Tắt các đề xuất trên Facebook

Facebook sẽ dựa vào các bức ảnh do người dùng tải lên, học cách phân tích và nhận dạng khuôn mặt, sau đó đưa ra các đề xuất tương ứng mỗi khi người dùng đăng tải hình ảnh.

Tuy nhiên, nếu lo ngại về những vấn đề riêng tư trên Facebook, bạn có thể chặn hoàn toàn các đề xuất từ Facebook chỉ với vài thao tác đơn giản. Lưu ý, bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để ngăn không cho Facebook đề xuất tên của bạn trên hình ảnh do bạn bè tải lên, tất nhiên, họ vẫn có thể gắn thẻ bạn nhưng sẽ không nhận được đề xuất.

Ngăn chặn các đề xuất gắn thẻ ảnh trên Facebook. Ảnh: T.MINH

- Bước 1: Đầu tiên, bạn bạn hãy đăng nhập vào Facebook, nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải, chọn vào mục Settings trong trình đơn thả xuống và chọn Timeline and Tagging trong menu bên tay trái.

- Bước 2: Trong phần How can I manage tags people add and tagging suggestions, bạn hãy nhấn vào nút Edit tại mục Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded.



Vào Settings Facebook để thay đổi các thiết lập. Ảnh: T.MINH

- Bước 3: Sau đó, bạn thiết lập là No One và nhấn Close để lưu lại.





Tắt tính năng đề xuất các gợi ý trên Facebook. Ảnh: T.MINH

Hãy nhớ rằng, việc thay đổi này chỉ ngăn không cho tên của bạn xuất hiện trong các đề xuất của Facebook khi bạn bè tải lên hình ảnh có bạn trong đó.

TIỂU MINH