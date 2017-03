(PLO) – Một bi kịch không may đã xảy ra tại nhà máy lắp ráp xe Volkswagen tại Baunatal thuộc nước Đức, và nạn nhân là một chàng trai trẻ.

Các robot tại nhà máy không hề hung hăng giống như trên phim ảnh, người phát ngôn của Volkswagen là Heiko Hillwig đã cho các phóng viên biết: “Tai nạn đáng tiếc trên là do lỗi của con người. Các robot chỉ làm đúng công việc mà nó đã được lập trình sẵn, đơn giản là chàng trai này đã xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ.”

Những robot tại nhà máy thường làm việc ở một khu tách biệt với công nhân và trong lồng bảo vệ. Tuy nhiên, không rõ vì một lí do nào đó mà chàng trai 22 tuổi này lại bị robot chọn và đặt lên tấm thép để nghiền, mặc dù được đưa đến bệnh viện gần đó, tuy nhiên do các vết thương quá nặng nên anh đã qua đời. Giới chức tại Đức vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc, liệu rằng đây có phải là thời điểm mà AI (trí thông minh nhân tạo do chúng ta tạo ra) bắt đầu chống lại con người giống như nhà thiên tài vật lý Stephen Hawking đã cảnh báo.

MINH HOÀNG - Theo Geek