(PLO)-Tối ngày 12/1, tại lễ trao giải The Vietnam Country Awards 2017, MoMo là Công ty Fintech đầu tiên tại Việt Nam đạt giải thưởng “Sản phẩm Thanh toán Di động tốt nhất Việt Nam 2017” (Best Mobile Payments Product in Vietnam for 2017) do tạp chí Uy tín The Asian Banker (Singapore) vinh danh.

Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị The Future of Finance lần đầu tiên tại Việt Nam - Hội nghị cấp cao dành cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính Việt Nam.

Momo đạt giải sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam. Thông qua quy trình đánh giá khắc khe, chấm điểm độc lập, minh bạch và được tiến hành bởi đội ngũ các nhà Quản lý, Chuyên gia, các nhà nghiên cứu của The Asian Banker và phỏng vấn trực tiếp, MoMo là đơn vị đã có những nỗ lực và thành tích xuất sắc nhận được giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam: Là đơn vị Thanh toán Di động đầu tiên áp dụng hình thức thanh toán online (ứng dụng) và offline (thanh toán tại quầy). Hiện người dùng ứng dụng MoMo có thể bỏ chiếc ví truyền thống ở nhà để ra đường với chiếc điện thoại bên người để đi siêu thị, ăn uống, cà phê như tại các cửa hàng lớn như: Chuỗi nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc Gogi House; Lẩu băng truyền Kichi Kichi; Cửa hàng café The Coffee House; Siêu thị LotteMart, Co.opMart… MoMo giúp việc thanh toán tiện lợi, tiết kiệm thời gian, hơn hết chính là thúc đẩy thói quen chi tiêu không tiền mặt tại Việt Nam. Ví MoMo cho phép chuyển nhận tiền siêu nhanh qua số điện thoại di động. Đồng thời, MoMo được biết là Ví điện tử Nạp tiền điện thoại tốt nhất hiện nay. Bên cạnh đó, Ví MoMo hỗ trợ nhắc và thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, mua sắm thỏa thích vé máy bay, vé xem phim,… chỉ với một chạm. Năm 2015, ứng dụng MoMo đứng đầu (Top 1) các ứng dụng tài chính được tải nhiều nhất tại Việt Nam trên Apple Store và luôn đứng đầu trên Google Play (Top Free in Finance). Tháng 9/2015, MoMo nhận được Giải thưởng Ngành (Industry Awards) do Hiệp hội Tiếp thị Di động MMA trao tặng tại lễ trao Giải thưởng Smarties Việt Nam. Giải thưởng này trao cho đại diện Công ty Công nghệ di động có những công nghệ cải tiến, sáng tạo, đột phá làm thay đổi toàn bộ nền công nghiệp tiếp thị trên di động. TB

