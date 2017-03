Drone là một thú chơi công nghệ khá mới ở Việt Nam, thỉnh thoảng chúng ta có thể thấy những chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ này ở công viên hay những đồng cỏ.

Thường thì các thiết bị này sẽ đi kèm với một chiếc máy quay nhỏ dùng để ghi lại các cảnh vật xung quanh, bên cạnh đó, nó còn cho phép người dùng vận chuyển một khối lượng hàng hóa nhất định.

Tuy nhiên, việc sử dụng Drone ở công viên hay những nơi đông người thường rất dễ xảy ra sự cố, chẳng hạn như rơi rớt, vướng vào cây, ảnh hưởng đến các phương tiện và nhiều thiết bị bay khác.

Ngày 28 tháng 3 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, giảm thiểu các hoạt động bay tự do, tự phát, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng không và trật tự trị an xã hội.

Drone được dùng để vận chuyển heroin - Đây không phải là lần đầu tiên Drone được sử dụng vào những mục đích bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố đang có nhu cầu sử dụng các phương tiện bay siêu nhẹ phục vụ cho các mục đích vui chơi thể thao, hướng nghiệp giáo dục quốc phòng và phục vụ kinh tế, xã hội. Do đặc điểm nổi bật của phương tiện bay này là hoạt động ở tốc độ nhỏ và độ cao thấp, chủ yếu bay ngoài đường hàng không, không cần bảo đảm đường băng, sân đỗ cố định và không yêu cầu cao về bảo đảm kỹ thuật hàng không.

Các hoạt động trên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm cho các hoạt động bay quân sự và dân dụng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng làm phương tiện để thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị (thả truyền đơn, tờ rơi, chất cháy, chất nổ, đe dọa đến an ninh, quốc phòng...) nhất là vào các dịp cao điểm, lễ, tết. Hiện nay, qua theo dõi của các cơ quan chức năng và phản ánh của quần chúng nhân dân, còn tồn tại một số điểm tổ chức bay không có phép bay như: Tại Công viên Thống Nhất, Xuân Đỉnh (Hà Nội); khu Cát Lái (Quận 2), khu Cầu Đỏ (Quận 7), Đông Hưng Thuận (Quận 12), khu Cầu An Hạ (huyện Củ Chi) thuộc thành phố Hồ Chí Minh; khu phố Thống Nhất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; khu vực Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang), khu Công nghiệp Hòa Khánh (Quận Liên Chiểu) thuộc thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn có nhiều nhóm chơi dù lượn tự do hoặc núp dưới danh nghĩa đoàn thể tự phát tổ chức các hoạt động bay không có kế hoạch, không có dự báo thông báo bay theo quy định, các cơ quan chức năng chưa kịp thời ngăn chặn, báo cáo và chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để xử lý theo quy định.

Các cơ quan chức năng của các địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện ký cam kết không vi phạm; tích cực kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý kiên quyết theo thẩm quyền những hoạt động bay tự do, không có phép bay; khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia các Câu lạc bộ Hàng không khu vực để đưa các phương tiện bay siêu nhẹ vào hoạt động đúng hướng theo Nghị định số 36 của Chính phủ.

- Những chiếc máy bay điều khiển gắn camera đang trở thành niềm vui mới của giới công nghệ, tuy nhiên cũng lắm chuyện tiếu lâm quanh thiết bị này.

TRIỆU MẪN