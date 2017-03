Theo tìm hiểu của người viết thì đa số các ứng dụng này đều đến từ trang Appnhe và để chơi được thì bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Thêm vào đó, người dùng còn phải cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vào các thông tin cá nhân, xem địa chỉ email, toàn bộ danh sách bạn bè, hình ảnh… và rất nhiều thứ khác.

Nó dạng như một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh mà lại yêu cầu quyền được gửi tin nhắn SMS, MMS. Có thể nói những ứng dụng độc hại này vốn tồn tại rất nhiều trên Google Play, chỉ khác ở chỗ là những ứng dụng trên trang này lại hoạt động trên nền web.

Xem thêm: Mất tiền tỉ vì mã độc SMS - Thói quen sử dụng phần mềm "chùa" là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dùng thường bị mất tiền oan mà không hề hay biết.

Để hạn chế điều này, trong lúc ứng dụng yêu cầu cấp quyền, bạn hãy kích vào liên kết Edit the into you provide, sau đó bỏ dấu chọn ở các mục không muốn cấp quyền cho ứng dụng, đơn cử như Public profile (các thông tin cá nhân bản thân, giới tính…), Friend list (danh sách bạn bè), Email address (địa chỉ email) và Photos (toàn bộ hình ảnh của bạn và những tấm ảnh được bạn bè tag vào) rồi bấm Okay để lưu lại.

x để xóa bỏ. Bởi những thông tin cá nhân mà ứng dụng thu thập được có thể được sử dụng vào mục đích gửi tin nhắn spam quảng cáo, bán SIM, nhắn tin mời chào mua bảo hiểm qua điện thoại, gửi email rác… và kéo theo rất nhiều hệ lụy khôn lường khác đằng sau. Hoặc nếu muốn gỡ bỏ hoàn toàn quyền hạn của ứng dụng thì truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=applications , tìm đến ứng dụng App Nhé và bấm vào biểu tượng dấuđể xóa bỏ. Bởi những thông tin cá nhân mà ứng dụng thu thập được có thể được sử dụng vào mục đích gửi tin nhắn spam quảng cáo, bán SIM, nhắn tin mời chào mua bảo hiểm qua điện thoại, gửi email rác… và kéo theo rất nhiều hệ lụy khôn lường khác đằng sau.

Ngoài ra trang này còn cung cấp rất nhiều ứng dụng, dự đoán vớ vẩn khác như Thưởng tết 2016 của bạn có gì, Ai đang định unfriend FB bạn, Đo tốc độ kích chuột… Nhìn chung, người dùng phải biết cách chọn lọc, hạn chế sử dụng các phần mềm không rõ ràng để tránh bị mất tài khoản oan uổng.

MINH HOÀNG