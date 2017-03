Đã có nhiều tranh cãi về lý do người dùng iPhone “ngại” nâng cấp lên iOS mới nhất, song có vẻ như lý do thực sự lại đơn giản hơn những gì đang được nói tới.

Tỉ lệ người dùng nâng cấp lên phiên bản iOS 8 chỉ tăng lên đúng 1% kể từ thời điểm Apple công bố về số lượng người dùng phiên bản hệ điều hành mới nhất này hôm 21/9.

Apple chính thức phát hành hệ điều hành iOS 8 vào ngày 18/9 và đến 21/9, đã có 46% số lượng thiết bị truy cập vào Apple Store đã sử dụng hệ điều hành mới nhất này.

Tuy nhiên, cho tới tận 5/10 mới đây, tỉ lệ này chỉ mới tăng được 1%, từ 46 lên 47%.

Một trong những lý do được nhiều người đưa ra để giải thích cho việc người dùng chậm bấm nút “cập nhật” phiên bản hệ điều hành mới là do các bản cập nhật có quá nhiều lỗi mà Apple phát hành.

Nhiều người dùng đã phàn nàn rằng, chiếc điện thoại của họ “bỗng dưng” biến thành cục gạch vì không có sóng và nhiều lỗi lặt vặt khác sau khi cập nhật lên iOS 8.

Tuy nhiên, John Gruber, một cây viết về Apple cho rằng, lý do của sự chậm trễ này có vẻ đơn giản hơn: Để cập nhật lên iOS 8 qua mạng (Over The Air - OTA), điện thoại cần có ít nhất 5GB dung lượng trống.

Việc cập nhật hệ điều hành mới qua mạng cần rất nhiều dung lượng trống, ngay cả khi bản thân việc cập nhật chỉ khoảng 1GB. Nguyên nhân là do các bản cập nhật thay đổi các file ở chế độ ngầm và do đó nó cần nhiều dung lượng trống hơn để thực hiện quá trình này.

Người dùng không biết rằng có nhiều cách để sao lưu ảnh và các ứng dụng trên máy để tạo ra nhiều “khoảng trống” hơn. Và ngay cả khi họ biết thì việc dọn dẹp này vẫn cần rất nhiều thời gian cũng như sự cân nhắc.

iPhone 5 phiên bản 16GB là phiên bản bán chạy nhất của Apple, theo số liệu của IDC. Và nhiều người cũng dự đoán rằng, điều tương tự sẽ xảy ra với phiên bản iPhone 6 16GB, bởi lẽ, phiên bản bộ nhớ 32GB được Apple bán với giá đắt hơn tới 100 USD.

Với đa số người dùng, phiên bản 16GB là quá đủ cho nhu cầu thông thường cho tới khi họ cần cập nhật phiên bản hệ điều hành mới.

“Đây là một vấn đề khá nguy hiểm cho Apple, bởi lẽ tất cả các phiên bản 16GB đều khó có thể có ngay một dung lượng bộ nhớ trống đủ để cập nhật phiên bản hệ điều hành mới”, Gruber viết.

“Rất nhiều thiết bị có thể sẽ không bao giờ cập nhật lên iOS 8 nếu như tiến hành cập nhật qua OTA. Do vậy, trừ khi Apple có thể khiến việc cập nhật hệ điều hành qua OTA yêu cầu ít dung lượng trống hơn, việc chấp nhận cập nhật iOS 8 sẽ còn trì trệ rất lâu”.

Theo Lê Văn (VNN / Bussiness Insider)