Cụ thể, Bkav đã tiến hành kiểm tra website ebanking của toàn bộ 62 ngân hàng, hơn 30 cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, các website này đã an toàn và người dùng có thể an tâm khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến.“Dù OpenSSL Heart Bleed hiện không còn đe dọa nhưng trong thế giới online, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp phải những lỗ hổng như thế này. Vì vậy, người sử dụng cần đề cao cảnh giác bằng các biện pháp như đặt mật khẩu mạnh, sử dụng phần mềm chống mã độc và thường xuyên cập nhật các bản vá phần mềm, hệ điều hành,” ông Ngô Tuấn Anh khuyến nghị.Tin từ Bkav là tín hiệu đáng vui mừng bởi chỉ trong vòng hơn 3 ngày kể từ khivào sáng 9/4 của các chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam về lỗi OpenSSL, quản trị web bị dính lỗi đã kiểm tra và khắc phục.

Lỗi bảo mật OpenSSL được cho là đe dọa hàng triệu tài khoản giao dịch trực tuyến qua các cổng thanh toán và website ngân hàng.

Trước đó, chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Hồng Phúc của diễn đàn bảo mật HVA Online đã từng cảnh báo vài website ngân hàng, cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam “dính” lỗi này./.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)